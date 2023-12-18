Ümraniye\'de \'Hayat Resimle Başlar, Sanatın Yaşı Yoktur\' Sergisi Açıldı

Ümraniye T Tipi Cezaevi hükümlüleri ve Ümraniye Halk Eğitim Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından oluşturulan 'Hayat Resimle Başlar, Sanatın Yaşı Yoktur' resim sergisi açıldı. 100 eserden oluşan sergide 54 cezaevi kursiyeri ile 46 halk eğitim kursiyerinin eserleri yer alıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Hayat Resimle Başlar, Sanatın Yaşı Yoktur' adlı serginin açılışı bugün gerçekleşti. Ümraniye T Tipi Cezaevi hükümlüleri ve Ümraniye Halk Eğitim Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından oluşturulan sergi 18 - 29 Aralık tarihlerinde ziyarete açık olacak. Sergiye Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Sergiye emek veren herkesi tebrik eden Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Kurdeleyi kestikten sonra öğrencilerle sergiyi gezen İsmet Yıldırım, 'Sanat insan ve dünya için yapılır. Sanatın yaşı olmaz ve her yaşta yapılabilir diye düşünüyorum. Devletimizi ayakta tutmanın ana temellerinden birisi kültür, sanat, edebiyat ve spordur. Bunlarla meşgul olalım. Ümraniye Belediyesi bu konuda her türlü desteği vermeye hazırdır ve vermektedir' dedi.

'GELENEKSEL SANATLARDAN FERETİKOYA, TEKSTİLDEN BÜTÜN CAM SANATLARINA KADAR HER TÜRLÜ SANAT DALINDA FAALİYET GÖSTERİYOR'

Ümraniye'de kültür ve sanatta çok ileri işler yapıldığını dile getiren Başkan Yıldırım, '100'e yakın kursiyerimizle birlikte bu sergiyi açtık. Halk Eğitim Merkezi hocalarımızdan Nermin hocamızın böyle güzel eserleri ortaya getirmesi bizi sevindiriyor. Belediyemiz, Halk Eğitim aracılığıyla hem okullarımızda hem bizim merkezlerimizde çok değerli geleneksel sanatlardan feretikoya, tekstilden bütün cam sanatlarına kadar her türlü sanat dalında faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerin neticesinde de Ümraniye Sanat Merkezi adı altında İstanbul Havalimanı'nda çok güzel bir mağazamız var. Dış hatlar bölümünde ürünlerimiz satılıyor. Büyük kurumlarımız da alıyor. Sayın Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız alarak destek veriyor. Böylece yapanlar tarafından da değerlendirilmiş oluyor. Ben bir sanat dalı ve spor dalıyla meşgul olan herkesi buradan kutluyorum. Başta Nermin hocamız olmak üzere emeği geçen cezaevi savcılığını, milli eğitim müdürümüzü, kursiyerlerimize ve belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA CEZA İNFAZ KURUMU BÜNYESİNDE HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUYORUZ"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 'Ceza infaz kurumları sadece hükümlerimizin cezalarını infaz ettiği kurumlar değildir. Buradaki hükümlerimizin cezalarını infaz ederken onları toplumda daha faydalı olmaları için birtakım faaliyetler yapıyoruz. Bir kısmı sanatta bir kısmı örgün eğitim bir kısmı da psikososyal manevi rehberlik hizmetlerimiz neticesinde psikolojik ve sosyal destek sağlamış oluyoruz. Ayrıca Türkiye'de ilk defa bir ceza infaz kurumu bünyesinde Halk Eğitim Müdürlüğü kuruyoruz. Büyük ihtimal önümüzdeki ay açılışı gerçekleşecek' dedi.

'SANAT İNSANLARIN BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRİYOR'

Çok uzun yıllar cezaevinde mahkum olan öğrencilerinin de olduğunu dile getiren Ümraniye Halk Eğitim Merkezi resim öğretmeni Nermin Özcan Songur, 'Sanat insanların bakış açısını değiştiriyor. Farklı teknikler uygulandı. Ümraniye Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda öğrencilerim var. Ümraniye Halk Eğitim Merkezi'nde öğrencilerim var. Bu sergi, iki karma grubun sergisi. Halktan öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimi birebir çalıştırıyorum ve hiç resimle alakası olmayan öğrencilerle çoğu zaman ders yapıyorum. Bazıları ilgi alanı olduğu için geliyor. Cezaevi öğrencilerim hiç fırça tutmamış, boya, resim bilmeyen kişiler. Cezaevindekilerin sanata daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı bakış açısına ihtiyaçları var. Farklı algılamalara ihtiyaçları var. Kendilerini resim ve renklerle daha iyi hissediyorlar Sanatın iyileştirici gücü aslında orada ortaya çıkıyor. Öğrencilerimin hepsine teşekkür ediyorum. Birlikte güzeliz diyorum' ifadelerini kullandı.

İki aydır Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Mualla Nalcıoğlu da 'Bu ilk tablom. Daha önce hiç elime fırça almamış biri olarak böyle bir şey ortaya çıkardığıma ben bile şaşırıyorum. Öğretmenimiz güzel bilgilerini bize aktarıyor. Böyle bir tablo ortaya çıkardığım için mutluyum. Buna şimdi acemilik diye bakıyorum. Mayıs ayında da bir sergimiz olacak. Tablo yapmaya devam ediyoruz. Emeklilere ve kadınlara böyle bir imkan sundukları için Halk Eğitim'e teşekkür ediyoruz. Biz faydalanmaya çalışıyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Sanatın içindeyiz bu bizi mutlu ediyor' dedi.

Toplu hatıra fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi.