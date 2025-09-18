Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler

Haberin Videosunu İzleyin
Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler
18.09.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler
Haber Videosu

Ümraniye'de motosikletli sürücüyle yol verme yüzünden tartışan otomobil sürücüsü, yanına aldığı kişilerle mahalleye gelip kavga çıkardı. Evde bulmadıkları Ferdi G.'nin annesi Günay G.'ye saldıran ve darp eden şüphelilerin saldırı anları kameralara yansıdı.

Cemil Meriç Mahallesi 1 Eylül Pazartesi günü yaşanan olayda, İstiklal Caddesi'nde motosikletle ilerleyen Ferdi G. ve kardeşi, trafikte yol verme meselesinden dolayı otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar ayrıldı.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ANNESİNE DARP İDDİASI

Bir süre sonra otomobil sürücüsü, yanına 3 kişiyi daha alarak Ferdi G.'nin yaşadığı Meram Sokak'taki eve geldi. Grup, camlara vurup bağırarak taşkınlık çıkardı. İddiaya göre, o sırada komşuda olan Ferdi G.'nin annesi Günay G., duyduğu ses üzerine sokağa çıkıp ne olduğunu sorunca şüpheliler tarafından darbedildi. Mahallelinin araya girmesiyle grup olay yerinden uzaklaştı. Anne Günay G., hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler

ŞÜPHELİLER İKİNCİ KEZ GELEREK SALDIRDI

Olaydan sonra işte olan Ferdi G., çocuklarını almak için eve geldiği sırada kalabalık grup tekrar ortaya çıktı. Ferdi G. iddiaya göre çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı ve bıçakla tehdit edildi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler

"ÇOCUĞUMUN YANINDA BIÇAK ÇEKİP, DARBETTİLER"

Yaşananları anlatan Ferdi G., "Olay günü arbededen sonra annemin tokatlandığını duydum. Akşam işi kapattıktan sonra eve gelirken, sokağın başında 20-30 kişilik bir grup gördüm. Aralarından geçtikten sonra peşimden küfür ederek koştular. Kapının önünde arabayı çektim, 'Seninle bir işimiz yok' diyerek çağırdılar. ve 8 yaşındaki çocuğumun yanında bıçak çekip darbettiler. Bıçakla saldırınca komşumuz araya girdi. Bizim maksadımız sadece çocuğu alıp karakola gitmekti. Hem annemi hem beni darbettiler, karakolda şikayetçi olduk. Şikayetimize istinaden ne kamera kayıtları ne de bıçakla saldıran kişinin adını geçirdiler. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler

Ferdi G.'nin ağabeyi Ünal G. ise, "Benim yeğenim ve kardeşim motorla giderken yolda tartışma oluyor, arbede yaşanıyor. Olaydan sonra karşı taraf toplanıp buraya annemi darbetmeye geliyorlar, kamera görüntüleriyle sabit. Bu olayda birkaç kişi annemi tokatlıyor. Ondan sonra annem hastane raporları almaya gidiyor. Gelirken de kardeşim Ferdi ve ailesinin önünü kesiyorlar. 15-20 kişiyle evinin sokağına kadar koştura koştura kovalıyorlar. Kardeşimi 8 yaşındaki çocuğunun yanında darbediyorlar, bıçak çekiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Otomobil, Ümraniye, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan’ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler Nihal Candan'ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler
Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha
Mourinho’nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi
Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Trump ölümden döndü Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
Serdal Adalı: Toplam maliyetleri 85 milyon euro Serdal Adalı: Toplam maliyetleri 85 milyon euro
Hapishanede isyan Yataklar ateşe verildi, 5 mahkum feci şekilde can verdi Hapishanede isyan! Yataklar ateşe verildi, 5 mahkum feci şekilde can verdi
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

13:08
Spor gündemi alev aldı Ali Koç’tan TFF’ye çıkarma
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
11:55
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
11:54
Hayranından şaşırtan not Burcu Özberk’e yapılan yorum tepki çekti
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti
11:39
Şok üstüne şok Osimhen’den Galatasaray’a kötü bir haber daha
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha
11:27
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail’den en çok nefret eden ülke
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
11:11
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
10:59
“Kartımı unuttum“ yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
"Kartımı unuttum" yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
10:57
Kabine’ye yeni koltuk geliyor Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
10:57
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
10:42
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde! Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek
10:03
Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler
Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 13:35:48. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik magandaları tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darp ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.