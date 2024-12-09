Un Fabrikalarında Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Un Fabrikalarında Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı, 11 ilde 21 un fabrikasını denetleyerek 17'sinde fahiş fiyat incelemesi başlattı.

09.12.2024 09:33
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon'da faaliyet gösteren 21 farklı un fabrikasının denetlendiğini, 17 fabrika için fahiş fiyat incelemesi başlatıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 vilayetimizde, 21 farklı un fabrikaları denetlendi, 17 fabrika için fahiş fiyat incelemesi başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerini titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapılmıştır.

Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kg'lık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatılmış olup bu doğrultuda, her bir firma için hazırlanan tutanaklar, firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecektir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara ivedilikle gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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