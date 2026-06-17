Seferihisar'dan 'Tsunamiye Hazır Kent' unvanı - Son Dakika
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Seferihisar'dan 'Tsunamiye Hazır Kent' unvanı

17.06.2026 10:20  Güncelleme: 11:11
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Seferihisar, UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (UNESCO-IOC) tarafından yürütülen CoastWAVE 2.0 Projesi kapsamında uluslararası ölçekte  “Tsunamiye Hazır Kent” sertifikası almaya hak kazandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Seferihisar, UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (UNESCO-IOC) tarafından yürütülen CoastWAVE 2.0 Projesi kapsamında uluslararası ölçekte  "Tsunamiye Hazır Kent" sertifikası almaya hak kazandı.

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen deprem sonrası tsunamiyle sarsılan Seferihisar, afetlere hazırlık çalışmaları ile UNESCO tarafından "Tsunamiye Hazır Kent" sertifikasını aldı. Seferihisar Belediyesi Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, İzmir İl AFAD Müdürü Nazif Ekinci ile akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Sertifika, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'a takdim edildi.

"KORKMAK YERİNE HAZIR OLMAK GEREKİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalara değinerek, afetlerin etkilerini azaltmanın yolunun hazırlıklı olmaktan geçtiğini söyledi. Yıldır, "Korkmak yerine hazır olmak gerekiyor. Kadercilik yerine sorumluluk almak, yalnızlık yerine dayanışmayı örgütlemek gerekiyor. Toplumsal bilincin yükselmesi, afet öncesi, afet anı ve sonrasını iyi yönetmenin en önemli parçasıdır" dedi.

"İZMİR İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu da İzmir'in deprem ve tsunami riski taşıyan bir kent olduğuna dikkati çekerek, "7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklentisinin olduğu İzmir'de tsunami etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Bu nedenle yapılan çalışmalar ve farkındalık faaliyetleri büyük önem taşıyor. Aklın ve bilimin gösterdiği yolda ilerlemeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

"BİR DAHA HAZIRLIKSIZ YAKALANMAYACAĞIZ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından ilçede yaşanan tsunami felaketini hatırlatarak, "O gün Seferihisar'ın bir daha asla hazırlıksız yakalanmaması için söz verdik. Erken uyarı sistemleri kurduk, tahliye haritaları hazırladık, bilgilendirme panoları yerleştirdik ve tatbikatlar yaptık. Ege'de bu unvana sahip ilk ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş ise çalışmaya katkı sunanlara teşekkür ederek, "Bu proje insanlarımızın tsunamiye karşı bilinç düzeylerinin artırılması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonda ciddi katkı sağladı" dedi.

"ÇALIŞMALAR BİRBİRİNİ TAMAMLAMALI"

AFAD Müdürü Nazif Ekinci de afetlerle ilgili yol haritasının sürekli yenilendiğini söyledi. Küresel iklim krizinin afetleri çeşitlendirerek çoğalttığını belirten Ekinci, "Afetlerle ilgili yapılan her çalışma bir bütünün parçası olmalı. Birbirini tamamlamalı" diye konuştu.

BİLİM İNSANLARINDAN UYARI

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gülüm Tanırcan, Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarının tsunami tehlikesi altında bulunduğunu belirterek, Seferihisar'da elde edilen başarının diğer kıyı yerleşimlerine de örnek olması gerektiğini söyledi.

KRDAE-CoastWAVE Koordinatörü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ise sertifikanın yalnızca bir belge olmadığını, Seferihisar'ın tsunamiye hazırlık konusunda uluslararası düzeyde tescillendiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı depremsellik çalışmalarının önemine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların kendileri için önemli veriler sağladığını belirtti.

Konuşmaların ardından projeye destek sunan tüm kurumlara sertifika verildi.

600 KİLOMETRELİK KIYI ŞERİDİ İNCELENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'de Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem ve ardından yaşanan tsunami sonrasında deniz kaynaklı afetlere yönelik kapsamlı çalışmalar başlattı. ODTÜ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen "İzmir Depremsellik ve Tsunami Araştırması" kapsamında yaklaşık 600 kilometrelik kıyı şeridi incelendi. Yaklaşık 30 bin senaryo değerlendirilerek olası tsunami risklerini ortaya koyan "Olasılıksal Tsunami Baskın Haritaları" hazırlandı.

Bu çalışmalar doğrultusunda Seferihisar, UNESCO-IOC'nin yalnızca 7 ülkede yürütülen CoastWAVE 2.0 Projesi kapsamında sertifikalandırılmak üzere pilot bölge olarak seçildi. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Seferihisar Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğinde yürütülen CoastWAVE 2.0 Projesi, Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz bölgelerindeki kıyı topluluklarının tsunami ve deniz seviyesi kaynaklı kıyı tehlikelerine karşı direncini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar'dan 'Tsunamiye Hazır Kent' unvanı - Son Dakika

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