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Ünlü sanatçılar, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerin yasını tutuyor - Son Dakika
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Ünlü sanatçılar, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerin yasını tutuyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin yasını tutan ünlü sanatçılar, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Yücel Arzen, Doğa Rutkay, Hadise, Ziynet Sali, Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Tolga Çevik, Ferhat Göçer, Tuluyhan Uğurlu ve birçok diğer sanatçı, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek teröre tepki gösterdi.

Ünlü sanatçılar, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerlerin yasını tutuyor
13.01.2024 - 12:48,
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Ünlü sanatçılar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin yasını tutuyor.

Birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, Türk halkına başsağlığı diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve piyanist Yücel Arzen, X sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, "Kahrolsun Emperyalizm Kahrolsun Siyonist Emperyalistlerin Kuklaları… Yaşasın Tam bağımsız ve hür Türkiye. Pençe Kilit Bölgesindeki hain pusuda 'VATAN' diyerek şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğe Allah'tan rahmet. ailelerine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Doğa Rutkay, "Hayat duruyor biriniz çekip gidince… Kalbimiz kuruyor ocağa düşen ateşle… Cennet mekanında huzurla uyuyun." mesajını paylaştı.

Şarkıcı Hadise, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..." notunu paylaşırken Ziynet Sali de "Kahraman evlatlarımız, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyorum." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"Kahrolsun terör! Kahrolsun katiller!"

Gülben Ergen, "Allah'ım sabır versin. Kahrolsun terör! Kahrolsun katiller!" paylaşımıyla teröre tepki gösterirken, şarkıcı Mustafa Sandal ise şu cümleyi paylaştı:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifa dilerim."

Komedyen Tolga Çevik de "Gece vakti gelen üzücü haberi az önce öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerime acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Ferhat Göçer, Türk bayrağı paylaşımı yaparak, "Derin bir üzüntü içinde, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…" cümlesini dile getirdi.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu ise "Kardeşlerimi her zaman rahmetle ve minnetle hatırlayacağım. Onlar ölmedi, onlar bizimle... Nur içinde yatsınlar." paylaşımını yaptı.

Haluk Levent, Alişan, Engin Altan Düzyatan, Ahmet Kural, Sinan Akçıl, Ayşegül Aldinç, Soner Sarıkabadayı, Zeynep Mansur, Yekta Kopan, Bergüzar Korel, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Demet Akbağ, Demet Akalın, İbrahim Büyükak, Emre Aydın, Ebru Gündeş, Şevket Çapkınoğlu, Volkan Konak ve Deniz Baysal Yurtçu da sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sanatçılar arasında yer aldı.

Kaynak: AA
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Yücel Arzen, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

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