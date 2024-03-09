UNRWA, fon kesintileri nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
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UNRWA, fon kesintileri nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin fon kesintileri nedeniyle Ajans'ın yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. İsrail'in iddiaları nedeniyle bağışların durdurulması, UNRWA'nın faaliyetlerinin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. UNRWA, 5,9 milyon Filistinli mülteciye insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

09.03.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan Ajans'ın, ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin fon kesintileri nedeniyle "yok olma" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) konuşan Lazzarini, İsrail'in ortaya attığı iddialar nedeniyle ABD başta olmak üzere kimi Batılı ülkelerin UNRWA'ya bağışları durdurması nedeniyle faaliyetlerinin sona erebileceği uyarısında bulundu.

Lazzarini, "Ajans ölüm ve dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Risk altında olan aslında, benzeri görülmemiş bir insani krizden geçen bugün Gazze'deki Filistinlilerin kısa vadedeki kaderidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in UNRWA çalışanları hakkında ortaya attığı iddiaların ardından Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın başkanlığında kurulan Bağımsız İnceleme Grubunun nihai raporunu birkaç hafta içinde yayınlamasını beklediklerini aktaran Lazzarini, "Catherine Colonna'nın raporunun yayınlanmasının ardından bazı bağışçıların geri döneceği konusunda temkinli bir iyimserlik içerisindeyim." dedi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

Söz konusu iddiaların ardından ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Lazzarini, 23 Şubat'ta BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e yazdığı mektubunda İsrail'in iddialarla ilgili kanıt sunmadığını belirtmişti.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsveç ve Kanada'dan bugün ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, iki ülke, UNRWA'ya finansal desteğe yeniden başlayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Ajans, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA, fon kesintileri nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

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