YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Odalarda Işıksızım: Kayahan'ın Vefatının Üzerinden 9 Yıl Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Odalarda Işıksızım: Kayahan'ın Vefatının Üzerinden 9 Yıl Geçti

Odalarda Işıksızım: Kayahan\'ın Vefatının Üzerinden 9 Yıl Geçti

Yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Kayahan, müzik dünyasına birçok unutulmaz eser kazandırdı ve 45 yıllık kariyerinde birçok başarı elde etti. Sanatçının hayatı ve müzik kariyeri hakkında bilgiler verilmektedir.

02.04.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Odalarda Işıksızım", "Yemin Ettim", "Geceler", "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti.

Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu Kayahan Açar, 29 Mart 1949'da İzmir'de doğdu. Henüz çocukken müziğe tutkuyla bağlanan sanatçı, ilk ve ortaokulu Kars'ta Fevzi Çakmak Okulunda tamamladı.

Kayahan, babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaştı, gençlik yıllarını ise Ankara'da geçirdi. Sanatçı ilk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yaptı. İkilinin çocukları Beste 1974'te dünyaya geldi. Çift, 1991'de ayrıldı.

Vatani görevini İzmir'de tamamlayan sanatçı, daha sonra İstanbul'a gelerek profesyonel müzik çalışmalarına başladı.

Sanatçı, müzik dünyasına 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim-Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle adım attı.

"İstanbul Hatırası" ile 1978'de Eurovision elemelerine katıldı

Kayahan, 1978'de düzenlenen Türkiye Eurovision elemeleri için bestelediği "İstanbul Hatırası" adlı şarkı ile elemeyi geçemedi.

"Bekle Gülüm - Ateş" adlı 45'liğini 1980'de müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, seslendirdiği bütün eserleri kendisi yazıp besteledi.

Usta sanatçı, adını ilk olarak Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu.

Kayahan'ın Nilüfer tarafından yorumlanan "Geceler", "Kar Taneleri" ve "Esmer Günler" adlı eserleri, Türk pop müziğinin unutulmazları arasına girdi.

Sanatçı, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü.

TRT Müzik kanalında 1985'te "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sunan sanatçı, 1987'de yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" albümünü hazırladı.

"Yemin Ettim" ve "Odalarda Işıksızım" albümleriyle iz bıraktı

Kayahan, ilk albümü "Yemin Ettim"i de 1991'de, ikinci albümü, "Odalarda Işıksızım"ı 30 Nisan 1992'de müzikseverlerle buluşturdu. İkinci albümün ardından büyük bir başarı elde eden sanatçı, aynı yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Kızılay Meydanı'nda on binlerce kişinin izlediği bir konsere imza attı.

Sanatçının, 1993'te çıkardığı "Son Şarkılarım" albümündeki "Sarı Şekerim", "Vazgeçmem" ve "Aman" adlı şarkıları müzikseverlerin büyük beğenisini kazanarak, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan sanatçının, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı. Sanatçı, "Ben Anadolu Çocuğuyum" şarkısında, kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi.

Kayahan, hemen her albümünde "sevgi" temasını işlerken, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla "Canımın Yaprakları" albümünü yayınladı.

"Emrin Olur" albümünü 1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, albümdeki "Şampiyon" şarkısını, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeniden yorumlayarak, "Cimbom Şampiyon" adlı tekli çıkardı.

Sanatçı, 15 Ekim 1992'de Lale Yılmaz ile evlendi ancak çift 1993'te ayrıldı. Vokalisti İpek Tüter ile de 1999'da dünya evine giren Kayahan'ın, Aslı Gönül adını verdiği kızı 2000'de dünyaya geldi.

Usta müzisyen, "Beni Azad Et" albümünü 1999'da müzikseverlerle buluşturdu. "Gönül Sayfam" albümünü ise 2000 yılında çıkaran sanatçı, albümde 17 Ağustos 1999 depremi için yazdığı "17 Ağustos" şarkısı ile kızı Aslı Gönül için bestelediği "Ninni" adlı eserlerine yer verdi.

Kayahan, 45 yıllık kariyerinde, 45'likler, long playler ve albümlerin yanında "365 Gün" ve "Mevsim Hala Sen" adlı teklileri de müzikseverlerle buluşturdu.

Doğa ve çevre duyarlılığı ile de bilinen usta sanatçı, yaşamı boyunca birçok yardım konseri verdi ve gönüllü olarak çeşitli çalışmalara katıldı.

"Ölüm bir ceza değil, mezuniyettir"

Sanatçı, 1990'da yumuşak doku kanseri ile mücadele etti. 2004'te kansere yeniden yakalanan usta isim, tekrar iyileşti. Hastalık 2014'te nüksetti. Bir yıl boyunca hastalığıyla mücadele eden Açar, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti.

Cenazesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı, vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Romantik dizelerinin yanında inançlı yapısıyla da bilinen sanatçı, bir röportajında şunları söylemişti:

"Ölüm bir ceza değil, bana göre bir mezuniyettir. Yani, Cenab-ı Allah'ın katına çıkacaksınız, orada hesap vereceksiniz. Buradaki dünyanın yalan olduğunu, eğer bir düşünürseniz, zaten huzur kendiliğinden gelir. Cenab-ı Allah'ın gönderdiği Kuran-ı Kerim'i okusanız, o kitapta size ticareti nasıl yapacağınız bile anlatılıyor. En kolayını da söyleyeyim; helal ve haram. Bunu bilen bir dünyada, hiçbir problem çıkmaz."

Tarkan, Sezen Aksu, Funda Arar ve Nilüfer'in de aralarında olduğu birçok ünlü sanatçı, 2014'te bir araya gelerek "Kayahan'ın En İyileri" albümünde yer aldı.

Arkadaşlarının deyimiyle, romantik melodileri iğne oyası gibi eserlerine işleyen ve şarkılarında daima insanları birlik ve sevgiye davet eden usta sanatçının, 45 yıllık sanat hayatında geride bıraktığı eserleri şöyle:

"Canım Sıkılıyor Canım (1981)", "Merhaba Çocuklar (1987)", "Benim Şarkılarım (1988)", "Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar (1989)", "Yemin Ettim (1991)", "Odalarda Işıksızım (1992)", "Son Şarkılarım (1993)", "Benim Penceremden (1995)", "Canımın Yaprakları (1996)", "Emrin Olur (1997)", "Beni Azad Et (1999)", "Gönül Sayfam (2000)", "Ne Oldu Can? (2002)", "Kelebeğin Şansı (2004)", "Biriciğim'e (2007)", "365 Gün (2011)"

Kaynak: AA

kar, Sanat, Ünlüler, Müzik, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odalarda Işıksızım: Kayahan'ın Vefatının Üzerinden 9 Yıl Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İrlanda Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki saldırı, acil ateşkesin önemini gösteriyor
    14:24 İrlanda Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki saldırı, acil ateşkesin önemini gösteriyor

    İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Martin, bu olayın sivilleri korumak ve insani yardım girişini sağlamak için acil ateşkesin önemini gösterdiğini belirtti. İsrail ordusu ise olayın koşullarını anlamak için inceleme yapıyor.

  • Kars'ta doğal gaz tüpleri taşıyan tırın dorsesinde yangın çıktı
    14:24 Kars'ta doğal gaz tüpleri taşıyan tırın dorsesinde yangın çıktı

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boş doğal gaz tüplerini taşıyan bir tırın dorsesinde çıkan yangın, İsmail Okuyucu yönetimindeki aracın müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt mevkisinde trafik bir süreliğine kapalı kaldı.

  • ÖSYM e-YDS 2024/4 İngilizce Sınavı Başvuruları Başladı
    14:24 ÖSYM e-YDS 2024/4 İngilizce Sınavı Başvuruları Başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan e-YDS 2024/4 İngilizce sınavı için başvurular başladı. Sınav, 27 Nisan tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilecek. Başvurular, 18 Nisan'a kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

  • Kastamonu'da aranan 53 kişi yakalandı
    14:23 Kastamonu'da aranan 53 kişi yakalandı

    Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Aralarında hükümlülerin de bulunduğu şahıslar, jandarma tarafından adliyeye sevk edildi. 7 hükümlü ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.

  • Eyüpsultan'da Uzaklaştırma Kararı Olan Kadını Tehdit Eden Şüphelinin Yargılanması Devam Ediyor
    14:22 Eyüpsultan'da Uzaklaştırma Kararı Olan Kadını Tehdit Eden Şüphelinin Yargılanması Devam Ediyor

    Eyüpsultan'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğunun annesi olan Dilek Acu'nun yanına gelip bıçakları birbirine sürterek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ahmet Çelik'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, birleştirilmesi hususuna ilişkin dosyanın 20. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere yazı yazılmasına hükmetti.

  • İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı
    14:21 İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı

    Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek. Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu belirterek, Türkiye genelinde 2024'ü 2 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

  • 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor
    14:19 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor

    31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.

  • Sinop'ta av tüfeği kazası sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti
    14:19 Sinop'ta av tüfeği kazası sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti

    Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan 11 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı ve taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.

  • Sakarya'da Yaya Geçidinde Korkunç Kaza: Genç Kız Metrelerce Savruldu
    14:18 Sakarya'da Yaya Geçidinde Korkunç Kaza: Genç Kız Metrelerce Savruldu

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Gencin, yaya geçidinden geçmek istediği esnada otomobilin çarpması ile metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:53 DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı elinden alındı DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
12:45 Marmaray’da intihar girişimi Kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar girişimi! Kendini raylara bıraktı
12:21 Bakan Şimşek’ten konut sahiplerine uyarı Bakan Şimşek'ten konut sahiplerine uyarı
12:06 Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:58 Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı! Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Etimesgut’un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 14:24:31. #1.13#
SON DAKİKA: Odalarda Işıksızım: Kayahan'ın Vefatının Üzerinden 9 Yıl Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement