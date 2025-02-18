UPS Kargo ve Araç Muayene Çalışanlarına Zam - Son Dakika
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UPS Kargo ve Araç Muayene Çalışanlarına Zam

TÜMTİS, UPS Kargo ve araç muayene istasyonları için toplu iş sözleşmesi imzaladı. Çalışanlara yüzde 52-53 zam yapıldı.

18.02.2025 17:28
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(ANKARA) - Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), UPS Kargo ve Adana-İçel- Hatay Araç Muayene Yapım İşletim Anonim Şirketi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, UPS Kargo çalışanları yüzde 52, Adana, Mersin ve Hatay ile ilçelerinde bulunan 16 araç muayene istasyonunda çalışan sendika üyeleri ise yüzde 53 oranında zam aldı.

TÜMTİS, UPS Kargo ve Adana-İçel-Hatay Araç Muayene Yapım İşletim Anonim Şirketi (A.Ş.) arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Taraflarca imzalanan TİS'i göre, UPS Kargo çalışanları yüzde 52, Adana, Mersin ve Hatay ili ve ilçelerinde bulunan 16 araç muayene istasyonunda çalışan sendika üyeleri ise yüzde 53 oranında zam aldı. Ayrıca sendikalı işçilerin özlük haklarında ve sosyal haklarında iyileştirmelere gidildi.

UPS Kargo çalışanları yüzde 52 oranında zam yapıldı

UPS Kargo ile 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, TÜMTİS Genel Başkan Kenan Öztürk, Genel Sekreter Muharrem Yıldırım, Genel Mali Sekreteri Seyfi Erez, Genel Eğitim Sekreteri Ersin Türkmen, Gebze Şube Başkanı Ali Rıza Atik ile Şube Sekreteri Yusuf K. Kaygısız ve sendikanın avukatı Oktay Durmaz, TİS uzmanı İlknur Avınca, UPS Kargo Anadolu ve Avrupa Yakası işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantıda imzalandı. Toplantıda işveren tarafını, Genel Müdür Rasim Tolga Biga, İnsan Kaynakları Müdürü Caner Güneş, İnsan Kaynakları Direktörü Nilüfer Merve Mut, Muhasebe Müdürü Kemal İpek ve Av. Mustafa Oktay temsil etti. İmzalanan TİS'e göre; sendika üyesi işçilerin almış oldukları ücretlerine birinci yıl yüzde 52 oranında zam yapılması sağlandı. İkinci yıl ücretleri, TÜFE ya da asgari ücret hangisi yüksekse o oranda arttırılacak. Ayrıca, sendika üyesi işçilere ocak ayındaki ücretler baz alınarak bir aylık ücret tutarında ödeme yapılacak.

16 araç muayene istasyonunda yüzde 53 oranında zam yapıldı

Adana, Mersin ve Hatay ili ve ilçelerinde bulunan 16 araç muayene istasyonu çalışanları, iş yeri temsilcilerinin tamamının katılımı ve onayıyla imzalanan TİS ile ücret, ikramiye ve sosyal haklarda önemli kazanımlar elde etti. Buna göre; 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 dönemini kapsayan iki yıllık TİS ile ücretlere birinci yıl ortalama yüzde 53 oranında artış sağlandı. Sözleşmenin ikinci yılında ücretlere yeniden değerleme oranında (YDO/Etiket Zammı) artış yapılacak. Sözleşmenin yürürlükte olduğu 2025-2026 yıllarında asgari ücrete ara zam yapılması durumunda aradaki fark ücretlere yansıtılacak. Ayrı sosyal haklar konusunda da kazanımlar elde edildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Hatay, Adana, Zam, Son Dakika

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