Uraloğlu AB üyeliğinin stratejik hedef olduğunu belirtti, Sancho vize çağrısı yaptı - Son Dakika
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Uraloğlu AB üyeliğinin stratejik hedef olduğunu belirtti, Sancho vize çağrısı yaptı

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Uraloğlu AB üyeliğinin stratejik hedef olduğunu belirtti, Sancho vize çağrısı yaptı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İspanya Milli Günü resepsiyonunda AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olduğunu söyledi. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Sancho ise vize müzakerelerinin sonuçlandırılması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İspanya Milli Günü'nde yaptığı konuşmada, "AB'ye üyelik bizim için stratejik bir hedeftir. İspanya'nın ülkemizin AB katılım sürecinde verdiği desteği önümüzdeki dönemde de sürdüreceğine canı gönülden inanıyoruz" dedi. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho da " Türkiye, Avrupa Birliği ve İspanya olarak, turistlerin, öğrencilerin ve iş insanlarının üye ülkelerimize vizeye ihtiyaç duymadan, özgürce ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla vize müzakerelerini sonuçlandırmak için gayret göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Milli Günü, Büyükelçi Cristina Latorre Sancho'nun ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyonda kutlandı. Resepsiyona,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyonda iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, insan haklarının, dünya genelinde çatışmaların ve yeni savaşların tohumlarını eken dış müdahalelerden uzak bir şekilde, tüm kıtalarda hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Nazi döneminde toplama kamplarından sağ kurtulanların kendilerine bıraktığı mesajın bu olduğunu kaydetti. Sancho, "Her gün hastalık, yıkım ve savaşla mücadele eden Gazze'deki kardeşlerimizi anmak istiyorum. Büyükelçiliğin kültürel etkinlikleri aracılığıyla her zaman yaptığımız gibi, bir kez daha bu saldırıları sürdürenlere kendi insanlıklarını hatırlamaları ve barışa doğru bir yolculuğa başlamaları çağrısında bulunuyoruz. En içten dileğimiz barışın en kısa zamanda tesis edilmesidir" dedi.

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 25 MİLYAR AVROYA YAKLAŞMAKTADIR"

Barışa giden birçok yol olduğunu dile getiren Sancho, bunlardan birinin ticaret olduğunu söyledi. Sancho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İspanya her zaman serbest ticaretin savunucusu olmuştur. Ülkelerimiz ticaret engellerini kaldırdığında, küresel büyüme ivme kazanmıştır. İspanya ve Türkiye bu konuda tam bir görüş birliği içindedir. İkili ticaret hacmimiz 25 milyar avroya yaklaşmaktadır. İspanyol şirketleri Türkiye'nin geleceğine güven duymakta ve burada aktif olarak yatırım yapmaktadır. Sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi dostluk içinde paylaşıyoruz. Bu vesileyle, Uluslararası Para Fonu'nun Ekim 2026 tarihli raporuna göre, İspanya'nın Euro Bölgesi'ndeki büyük gelişmiş ekonomiler arasında büyüme hızı en yüksek ülke olmayı sürdüreceğinin öngörüldüğünü de sizlerle paylaşmak isterim. Dolayısıyla ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi durumdadır.

Türkiye ve İspanya'nın benzer kültürleri, Akdeniz medeniyetlerini paylaştığını ve bu ortak mirasın halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırdığını vurgulamak istiyorum. İki ülke arasındaki bağlantılar gelişiyor. İspanya'nın birçok şehrine uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ancak elbette hala bazı kısıtlamalar mevcut. Bence Türkiye, Avrupa Birliği ve İspanya olarak, turistlerin, öğrencilerin ve iş insanlarının üye ülkelerimize vizeye ihtiyaç duymadan, özgürce ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla vize müzakerelerini sonuçlandırmak için gayret göstermeliyiz."

BAKAN URALOĞLU: "İKİLİ İLİŞKİLERE BÜYÜK DEĞER VERİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı konuşmada, mükemmel düzeyde seyreden ikili ilişkilere büyük değer verdiklerini kaydederek, her alanda derinleşen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye ve İspanya'nın, ikili ilişkilerde kapsamlı ortaklığa sahip, çeşitli bölgesel ve uluslararası kurumlarda ortak görüş ve duruşu paylaşan iki dost ve müttefik ülke olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Uluslararası Zirve Mekanizması ikili ilişkilerimize yön veren temel çerçeveyi de oluşturmaktadır. Son olarak 2024 yılında Madrid'de düzenlenen 8. Hükümetlerarası Zirve'de dostluğumuz, kapsamlı ve çok boyutlu ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi yönünde kararlılığımız en üst düzeyde dile getirilmiştir. Bu olumlu ivmeyi daha da ileriye taşıyarak her alandaki ilişkilerimizi daha da pekiştireceğimize inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yatırımcılar arasında lider konumda yer alan İspanya'nın, Avrupa'daki en büyük ticaret ortaklarından biri olma konumunu her geçen gün güçlendirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomi, finans, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğimizi geliştirmeye ve bu yönde irademizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi ve İş Forumları gibi araçlar bu hedefimiz doğrultusunda kilit öneme sahip mekanizmalar olarak da öne çıkmaktadır. Güncel ticaret verileri, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hükümet Başkanı Sayın Sanchez tarafından 8. Zirve'de belirlenen 25 milyar dolarlık hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizi göstermektedir. Ekonomik iş birliğinin önemli göstergelerinden biri şüphesiz yatırımlardır. Bu çerçevede, İspanya şirketlerinin ülkemizdeki doğrudan yatırım tutarının 18,7 milyar doları aşmış olmasından da özellikle memnuniyet duyuyoruz."

"İSPANYA'NIN FİLİSTİN MESELESİNDEKİ İLKELİ DURUŞUNU TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Uraloğlu, askeri ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin kapsamlı ortaklığın stratejik bir boyutunu oluşturduğuna işaret etti. Son yıllarda savunma sanayi alanındaki iş birliğinin bir dizi stratejik projeyle somut sonuçlar verdiğini bildiren Uraloğlu, yeni projeler aracılığıyla iş birliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Uraloğlu, şöyle konuştu:

"AB'ye üyelik bizim için stratejik bir hedeftir. İspanya'nın ülkemizin AB katılım sürecinde verdiği desteği önümüzdeki dönemde de sürdüreceğine canı gönülden inanıyoruz. Geniş coğrafyamızda yaşanan gelişmeler ve dönüşümler Türkiye-AB ilişkilerinde uzun vadeli ve stratejik bir vizyonla hareket edilmesinin her iki tarafın da ortak menfaatine olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktasındayız. Türkiye NATO'daki konumuyla Avrupa güvenliğinin merkezi aktörlerinden biridir.

İspanya'nın özellikle Filistin meselesinde sergilediği ahlaki ve ilkeli duruşu büyük bir takdirle karşılıyor, Gazze'deki vahim durum başta olmak üzere bölgesel konularda yürüttüğümüz yakın ve samimi diyaloğa büyük önem atfediyoruz. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun, zulüm gören herkesin beraberce yanında durmalıyız. Bu, gerçekten kıymetlidir ve İspanya'yı bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Bölgemizde ve ötesinde yaşanan güncel gelişmeler ilke ve değerlere sıkı sıkıya bağlı bir girişim olan Medeniyetler İttifakı'nın önemini de gözler önüne sermektedir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi gibi sınamaların küresel barış ve güvenliği tehdit ettiği günümüzde İttifak'ın üstlendiği rol bilhassa önem kazanmaktadır."

Kaynak: ANKA
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