Urartuca Ustası Mehmet Kuşman'a Ziyaret - Son Dakika
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Urartuca Ustası Mehmet Kuşman'a Ziyaret

Urartuca Ustası Mehmet Kuşman\'a Ziyaret

YYÜ Rektörü Şevli, Urartucayı kendi çabasıyla öğrenen 84 yaşındaki Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti.

21.09.2024 18:02
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VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gürpınar ilçesinde Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde 19 yılı gönüllü olmak üzere 62 yıldır bekçilik yapan ve dünyada Urartuca okuyup yazabilen bilen sayılı kişilerden olan Mehmet Kuşman'ı (84) ziyaret etti. Rektör Şevli, Kuşman'ın bu bölgeye gönülden sahip çıkarak Urartucayı kendi çabasıyla öğrendiğini, bunun bölgenin turizm açısından tanıtımına katkı sağlamasının en az bilimsel çalışmalar kadar değerli olduğunu söyledi.

Gürpınar ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi, Milattan önce 764-734 tarihleri arasında 2'nci Sarduri tarafından yaptırıldı. Arkeolojik kazı çalışmalarının yürütüldüğü Çavuştepe Kalesi'nde incelemelerde bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, dünyada Urartucayı okuyup yazabilen ender kişilerden olan ve tarihi kalede 19 yılı gönüllü olmak üzere 62 yıldır bekçilik yapan 11 çocuk babası Mehmet Kuşman'ı (84), ziyaret etti. Rektör Şevli, Kuşman'ın bu dili kendi çabasıyla öğrenmiş olmasının büyük bir başarı olduğunu belirterek "1961'den 1986'ya kadar, Prof. Dr. Afif Erzen'in Gürpınar Çavuştepe'de yürüttüğü kazılarda gösterdiği özveri ve katkıları takdirle karşılıyoruz. Mehmet Kuşman'ın, tarihimizin ve kültürel mirasımızın korunmasında oynadığı rol, hepimiz için büyük bir ilham kaynağı" dedi.

Rektör Şevli, Kuşman'ın burada sadece bekçilik yapmadığını gönüllü olarak hem gelen misafirlerle ilgilendiğini hem de gelen kazı ekibine destek sağladığını belirterek, "Ama asıl etkileyici olan, onun Urartuca diline duyduğu merak ve bu dili kendi çabasıyla öğrenmiş olmasıdır. Sabırla Urartuca yazıtlarını çözmesi ve bu çalışmaları turistlere yönelik eserlere dönüştürmesi büyük bir başarıdır. Kendisini gönülden tebrik ediyor, uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi. Çavuştepe Kalesi'nin geçmişten günümüze birçok bilim insanının yürüttüğü arkeolojik çalışmalarla tarihe ışık tutan çok kıymetli bir alan olduğunu da belirten Rektör Şevli, Mehmet Kuşman'ın bu bölgeye gönülden sahip çıkarak Urartucayı kendi kendine öğrenmesinin ve bölgenin turizm açısından tanıtımına katkı sağlamasının ise en az bilimsel çalışmalar kadar değerli olduğunu ve insanların artık Mehmet Kuşman'ı tanımak için bile buraya geldiğini söyledi.

Mehmet Kuşman ise Tarihi kaleyi 1961-1986 yılları arasında yürütülen kazılar soncunda ortaya çıkaran İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Afif Erzen ve Prof. Dr. Taner Tarhan ile askerlik dönüşü tanıştığını söyledi. Çavuştepe'de kazıların ilk yılında bir kitabenin keşfedildiğini belirten Kuşman, Van Kalesi'nden, İran'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen yazıtlarla Urartuca alfabesinin 3 yıl süren titiz bir çalışmayla tamamlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Taner Tarhan ile yaptığı bir sohbette, bu kitabeleri çözmenin zorluğunu konuştuğunu belirterek bu kadim dilin 54 harften oluştuğunu anlatan Kuşman, konuşmasının ardından Rektör Şevli ve beraberindeki heyete Urartuca dilinde bazı belgeler okudu.

KAZI EVİ YAPILIYOR

Bölgede incelemelerde bulunan Rektör Şevli, bu alanda bir kazı evi de inşa edildiğini belirterek, Çavuştepe'yi hem turistik hem de arkeolojik açıdan daha iyi bir noktaya getireceklerini söyledi. Van'da, özellikle Çavuştepe ve Van Kalesi'nde gerçekleştirilen kazıların, arkeoloji dünyasında büyük ilgiyle takip edildiğini anlatan Rektör Şevli, "Üniversitemiz, güçlü Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleriyle bu alanda öncü bir konumda. Ayrıca Arkeoloji Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programlarda Urartuca ders olarak okutuluyor ve şu an 6 öğrencimiz bu kadim dili okuyup yazabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hamdullah Şevli, Kültür Sanat, Çavuştepe, Turizm, Rektör, Kültür, Eğitim, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urartuca Ustası Mehmet Kuşman'a Ziyaret - Son Dakika

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