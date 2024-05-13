Ürdün, BM aracına düzenlenen saldırıyı kınadı

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Ürdün, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına düzenlenen ve bir çalışanın hayatını kaybettiği, Ürdünlü bir diğer çalışanın yaralandığı saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

BM ve diğer yardım kuruluşu çalışanlarının korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, yaşananların sorumluluğunun, işgalci bir güç olarak ve Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüren taraf olarak İsrail'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan Ürdün vatandaşının sağlık durumunun Birleşmiş Milletler nezdinde takip edildiği ve Gazze Şeridi'nden çıkışının sağlandığı ifade edildi.

BM aracına saldırı

İsrail basınında bugün çıkan haberlerde Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti.

İlk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere yaralıların olduğu bilgisi verilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.