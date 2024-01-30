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Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA'nın Filistinlilere yardım rolünün önemini vurguladı - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA'nın Filistinlilere yardım rolünün önemini vurguladı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İngiliz mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Filistinlilerin Gazze'deki ve tüm sığınma bölgelerindeki insani felaketle yüzleşmesine yardım etme konusunda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) üstlendiği rolün önemine dikkati çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA\'nın Filistinlilere yardım rolünün önemini vurguladı
30.01.2024 - 15:48,
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İngiliz mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Filistinlilerin Gazze'deki ve tüm sığınma bölgelerindeki insani felaketle yüzleşmesine yardım etme konusunda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) üstlendiği rolün önemine dikkati çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Gazze'deki durumu, ateşkes anlaşmasına varmak için gösteriler çabaları ve Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmasını" ele aldı.

Cameron ve Safedi, söz konusu çabalara ilişkin istişareleri sürdürme konusunda mutabık kalarak, "Filistinlilerin Gazze'deki ve tüm sığınma alanlarındaki insani felaketle mücadelesine yardım etmede yeri doldurulamaz ve vazgeçilmez bir rol oynayan UNRWA'yı desteklemeye devam etmenin önemini" vurguladı.

Bakanlar, "Ürdün de dahil olmak üzere Gazze'ye acil ve yeterli miktarda yardım ulaştırılmasını sağlayacak mekanizmaların bulunmasına ve bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları" değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Gazze'ye yönelik saldırıların sürdürülmesi ve bölgede kötüleşen insani felaketin tehlikesine" dikkati çekti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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