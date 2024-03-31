Ürdün, Gazze'ye havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdi

Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, İngiltere ve Almanya'nın katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 10 yardım indirme operasyonu düzenlendiği ifade edildi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere gerçekleştirilen havadan yardım indirme operasyonuna Ürdün Hava Kuvvetlerine ait 2, ABD'ye ait 4, Mısır, BAE, İngiltere ve Almanya'ya ait birer uçağın katıldığı aktarıldı.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği havadan yardım indirme operasyonlarının sayısının 65'e, "kardeş ve dost ülkeler" işbirliğinde gerçekleştirdiklerinin sayısının da 119'a çıktığı kaydedildi.
İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, BAE, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.
Ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü kaydedildi.
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