Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti - Son Dakika
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Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti

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Ürdün kamu yayın kuruluşu, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Ürdün hükümeti, güvenlik önlemlerini artırarak vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

14.04.2024 00:01  Güncelleme: 00:43
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Ürdün kamu yayın kuruluşu, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

HAVA SAHASINI DA KAPATTI

Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi.

Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı.

İRAN'IN İHA'LARINI VURACAK MI?

Ürdün, İran ve İsrail arasında hava sahası açısından en kritik ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ürdün'ün bu karar doğrultusunda İran'ın İHA'larını vurup vurmayacağı merak konusu.

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LÜBNAN DA HAVA SAHASINI KAPATTI

Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri göz önüne alınarak ülkenin hava sahası hakkında bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Hamiye, Lübnan yerel saatiyle 01.00'den sabah 07.00'ye kadar ülkenin hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak ve tedbir amaçlı kapatıldığını kaydetti.

NE OLDU?

İsrail'in Suriye'de İran büyükelçiliğine düzenlediği saldırının ardından İran'ın misilleme yapacağına yönelik söylentiler nedeniyle bölgede gerginlik tırmanıyor.

İsrail, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurmuştu.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Ürdün, İran\'ın İsrail\'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
Kaynak: AA

İsrail, Ürdün, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa POLAT: Şu haritaya bakarak. Tüm bunlar yaşanırken, tüm İsrail’e sınırı olanlar teyakkuza geçerken Suudi Arabistan’da en ufak bir hareketlenme veya panikleme var mı? Bu öz güven ve vurdumduymazlık nereden geliyor acaba? Çoğumuz cevabını biliyoruz.. 174 3 Yanıtla Şükrü null: netanyahu Arap krallarina siz o koltuklarda biz müsaade ettimiz için oturuyorsunuz demişti. yani onların kuklası 72 1
  • Argan Çınar: yapılan bu duaların karşılıksız olduğunu mu sandınız elbette Allahin dediği olacaktır İsrail yaptıklarının karşılığını bulacaktır 38 18 Yanıtla Ayhan Sevilir: karşılığını elbette bulur er veya geç. ama bu İran elinden olmayacak. İran İsrail in bizzat emniyet ventilidir. 24 13 nadir: amin. 2 1
  • Volkan Emin: Arkadaşlar, Kamboçya nın Afrikada ne işi var??? 24 6 Yanıtla Sinan Kaya: Konumuz bu mu ? 4 2
  • aNGaRa BeBeSi: Bence Ürdün kara sınırlarına girmedikçe Ürdün kesinlikle müdahale etmemeli. Diğer türlü israile destek olmuş sayılır. O zaman yazıklar olsun öyle yaparsa 25 2 Yanıtla Tuncay Akdağ: Oldu zaten 0 0
  • YoH null: kambocya?????? Ne alaka :D afrika da 11 1 Yanıtla
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