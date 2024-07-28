Ürdün, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki saldırıyı kapsamlı bölgesel savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki saldırıyı kapsamlı bölgesel savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısını kapsamlı bir savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da gerilimi artırdığı ve çatışmayı genişletebileceği vurgulandı. Ürdün, saldırının derhal durdurulması ve insani felaketin sona erdirilmesi için uluslararası eylem çağrısı yaptı.

28.07.2024 22:47
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Ürdün, İsrail'in, işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısından Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması sonrası artan gerilimin kapsamlı bölgesel savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıyla "yaşanan tehlikeli tırmanışın bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürükleyebileceği" uyarısında bulunuldu.

Bakanlık, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının da gerilimi artırmaya yönelik olduğunu ve çatışmayı bölgesel olarak genişletme tehdidi oluşturduğunu" vurguladı.

Lübnan'ın, halkının ve kurumlarının güvenliği ve istikrarının Amman için önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkını daha fazla katliam ve yıkımdan korumak ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı korumak için saldırıyı derhal durduracak ve insani felaketi sona erdirecek etkili uluslararası eylem başlatılması" çağrısı yapıldı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Füzenin "Demir Kubbe"den ateşlendiği iddiası

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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