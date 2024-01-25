Ürdün, İsrail\'in UNRWA\'ya ait eğitim merkezini hedef almasını kınadı

Ürdün, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef almasını şiddetle kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde UNRWA'ya ait, sivillerin de sığındığı eğitim merkezinin İsrail güçlerince hedef alınmasının insani ve ahlaki değerlerle bağdaşmadığına dikkat çekildi.

İsrail'in bu ihlallere ve Gazze'de sürdürdüğü saldırılarla yol açtığı trajediye son vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir yıkım ve felakete yol açan bu savaşı durduracak uluslararası etkin bir duruş olmadığı için hem uluslararası hukuku hem de uluslararası insancıl hukuku ihlal etmeye devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurma ve İsrail'in ihlallerinin önüne geçmeye çağrıldı.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, UNRWA eğitim merkezinin tank saldırısının hedefi olduğunu ve saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.