Ürdün Ordusu, Mısır, ABD ve Almanya ile Gazze'ye yardım indirme operasyonu gerçekleştirdi

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Ürdün ordusu, Mısır, ABD ve Almanya'nın katılımıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 5 yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bazı kardeş ve dost ülkelerle ortak şekilde gıda ve sağlık malzemelerinin yer aldığı yardımların ulaştırılması için havadan indirme operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere gerçekleştirildiği, Ürdün Sahra Hastanesine de acil tıbbi yardım indirildiği belirtilen açıklamada, operasyona Ürdün Hava Kuvvetlerine ait iki C130 uçağı ile Mısır, ABD ve Almanya'ya ait birer uçağın katıldığı aktarıldı.

Almanya'nın Ürdün Hava Kuvvetlerinin Gazze'ye yönelik havadan yardım indirme operasyonuna ilk kez katıldığı, yardımların indirilme sürecinin, Brunei ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleriyle ortaklaşa Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan indirme operasyonu gerçekleştirileceğini duyurdu.

Operasyonun "aylardır Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamayı" amaçladığı, yardım kapsamında 16 paket pirinç, un, süt, makarna ve konserve desteğinde bulunulacağı kaydedildi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.