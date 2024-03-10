Ürdünlü Esnaflar: Gazze\'deki Saldırılar Ramazan Alışverişini Etkiliyor

Ürdünlü esnaflar, ramazan ayı öncesi hareketlenmesi beklenen alışverişin ülkenin ekonomik durumundan değil de İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır düzenlediği saldırılar nedeniyle durgun olduğunu belirtiyor.
Ürdün dahil olmak üzere İslam ülkelerinde genellikle ramazan ayı hazırlıklarla karşılanıyor, bu aya özel alışverişler yapılıyor. Ancak altı aydır İsrail saldırılarına, zorla açlık ve susuzluğa, yerinden edilmeye maruz bırakılan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin durumu bu geleneği biraz değiştirdi.
Ürdün'ün en büyük ikinci ili İrbid'deki esnaf AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ülkelerindeki ramazan alışverişini etkilediğini ifade etti.
Tatlı ve meyve suyu dükkanı sahibi Ürdünlü Muhammed Ebu Harab (52), önceki yıllarda ramazan ayı öncesi uğrak yerlerden biri olan dükkanının kapısında bu yıl müşteri beklediğini aktardı.
Müşterilerin az olduğuna işaret eden Ebu Harab, "Genel olarak alışveriş hareketi durgun, nedeni de Gazze'de yaşananlardan vatandaşların etkilenmesi." dedi.
Ebu Harab, meselenin ramazan ayı hazırlıklarından daha başka bir şey olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Gazze'de bir insanın aç olduğunu, insanın öldürüldüğünü gördüğünüzde, alışılagelmiş hazırlıkların tadı da kaçıyor. Ramazan hazırlıklarına yönelik talepteki ciddi düşüşün ekonomiyle ilgisi yok. Ekonomide yeni bir gelişme yok ancak Gazze'de yaşananlar genel durumu etkisi altına alıyor."
Ürdünlü tacir Raid Haddad (48), herkesin bu durumun bölgenin geleceğe yansımasından endişe ettiğini belirtti.
Son 10 yılın en zor senesi
Haddad, 1960'lardan beri bu bölgede esnaflık yaptığını; en eski mağazalardan birinin sahibi olduğunu ifade ederek, alışverişe talebin her geçen yıl azaldığını ancak son on yılın en zorunun bu sene olduğunu kaydetti.
Muhammed Luey (24), alışverişin durgun olmasını ekonominin gerilemesine ve vatandaşların öncelik sıralamasını yeniden düzenlemesiyle de ilgilisi olduğunu aktardı.
Ancak Luey, bu seneki gerilemede Gazze'de yaşananların etkisinin de yadsınamayacağını, Filistinlilerin yiyecek bir şey bulamadığı dönemde kıyafet konuşulmasından kaçınıldığını aktardı.
Dükkan önünde müşteri beklediklerini aktaran Mecdi el-Azzam (47) da "Piyasalarda bu yıl düşüş çok fazla, maliyetleri karşılayamıyoruz. Gazze'de yaşananlar herkesi çok etkilediği için pazarda böyle bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.
Azzam, Gazzeli bir tacirin önceki zamanlarda kendilerinden mal aldığını ancak şu anda kendisi ve çocukları için barınacak yer bulamadığını, Gazze'de yaşananların çok acı olduğunu ifade etti.
Alışveriş için çarşıya gelen Ürdünlü Ali Bani Hani (33) ise "Gazze'deki yaşananların Ürdün vatandaşının içinde bulunduğu zor ekonomik durumu daha da kötüleştirdiğini" vurguladı.
"Halkın Gazze'yle duygusal dayanışması"
Ürdünlü akademisyen ve sosyolog Hüseyin Hızai, Gazze'de yaşananların Ürdün piyasasına etkisini şöyle değerlendirdi:
"Alışverişte yaşanan durgunluk, Ürdünlülerin Gazze'nin bir parçası olduğuna ve Gazzelilerin maruz kaldığı şartların yaşamlarını etkisi altına aldığına ilişkin duygusal bir dayanışma mesajı."
Ürdünlülerin özellikle yiyecek, su ve ilacı olmayan Gazze halkının zor koşullarını gördükçe ramazan hazırlıklarına ilgisiz kaldığını kaydeden Hızai, Gazze'de yaşananların bilinmezliği karşısında kaygı, gerginlik ve hayal kırıklığı hissedildiğini, herkesin bu durumun ne zaman sona ereceğini sorguladığını dile getirdi.
Hızai, "Ürdün toplumu, Gazze'deki kardeşlerine yönelik saldırıları engelleme konusunda kendini aciz hissediyor. Bu dayanışma ruhundan kaynaklanarak 'yiyeceğimiz olsa bile sizinle birlikte aç kalıyoruz' mesajını vermekten başka bir şey yapamıyor." dedi.
Filistin ve Birleşmiş Milletler'in verilerine göre İsrail ordusu, geçtiğimiz 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde zorla aç ve susuz bırakma ve yerlerinden etmenin yanı sıra on binlerce kişinin ölümüne, benzeri görülmemiş bir insani felakete ve yıkıma yol açan saldırılar gerçekleştiriyor.
Ürdün'ün farklı illerinde ise halk, gün aşırı düzenlenen eylemlerle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere desteğini ifade ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ürdünlü Esnaflar: Gazze'deki Saldırılar Ramazan Alışverişini Etkiliyor - Son Dakika
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 35,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Hakan Bozkurt, Gürkan Alver, Hasan Küçcük ve Muhammet Çavuşoğlu oldu.
İstanbul'da farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan yaklaşık 1000 yeni üye için rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kabaktepe, yerel seçimlerin İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacağını vurguladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a desteklerin önemine değinildi ve yeni üyelere rozet takıldı.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, derslerine sıkı çalıştıklarını ve kenti ayağa kaldıracaklarını kaydetti. Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek adaylık süreci ve Hatay'ın geleceği hakkında bilgi verdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yağcılar Mahallesi'nde H.D. ile Abdullah Gök arasında çıkan tartışma sonucu H.D. tarafından tüfekle vurulan Abdullah Gök, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.
Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar Hoşmat Karagedik mevkiinde meydana gelen kazada, Aslan Yaşa yönetimindeki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aslan Yaşa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde balık tutarken Dicle Nehri'ne düşen 80 yaşındaki adam, vatandaşlar ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ferit Köşk Mahallesi'nde balık tutmaya çıkan H.M. (80), dengesini kaybederek nehre düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. H.M., çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye sevk edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kütahya Birlik Vakfı Şubesi Kadınlar Kolu Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, çocuklara Ramazan öncesi oyun ve eğlence eşliğinde orucun ve Ramazan ayının faziletleri anlatıldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?