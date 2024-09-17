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Ursula von der Leyen Yeni Komisyonu Duyurdu

Ursula von der Leyen, yeni Komisyon üyelerini ve görev dağılımlarını açıkladı.

17.09.2024 14:49
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilen Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, yeni Komisyon üyelerini ve görev dağılımları duyurdu.

Von der Leyen, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından gelecek 5 yıllık dönem için başkanlık edeceği Komisyon'un üyelerini Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Buna göre, AB'nin yürütme organı olarak faaliyet gösteren Komisyon'un yeni yapılanmasında 6 Başkan Yardımcısı bulunuyor.

İspanya'dan Teresa Ribera "Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm", Fransa'dan Stephane Sejourne "Refah ve Sanayi Stratejisi", Estonya'dan Kaja Kallas "Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası", İtalya'dan Raffaele Fitto "Uyum ve Reform", Finlandiya'dan Henna Virkunen "Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi", Romanya'dan Roxana Minzatu "Halk, Yetenekler ve Hazırlılık"tan sorumlu başkan yardımcıları oldu.

Ayrıca Slovenya'dan Marta Kos "Genişleme", Slovakya'dan Maros Sefkovic "Ticaret ve Ekonomik Güvenlik", Letonya'dan Valdis Dombrovskis "Ekonomi ve Üretkenlik", Hırvatistan'dan Dubravka Suica "Akdeniz", Macaristan'dan Oliver Varhelyi "Sağlık ve Hayvan Refahı", Hollanda'dan Wopke Hoekstra "İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyüme", Litvanya'dan Adrius Kubilius "Savunma ve Uzay", Çekya'dan Jozef Sikela "Uluslararası Ortaklıklar", Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) Costas Kadis "Balıkçılık ve Okyanuslar", Portekiz'den Maria Luis Albuquerque "Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar", Belçika'dan Hadja Lahbib, "Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik", Avusturya'dan Magnus Brunner, "İç İlişkiler ve Göç", İsveç'ten Jessika Roswall, " Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi, Döngüsel Ekonomi", Polonya'dan Piotr Serafin "Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi", Danimarka'dan Dan Jorgensen "Enerji ve Konut", Bulgaristan'dan Ekaterina Zaharieva "Startup, Araştırma ve İnovasyon", İrlanda'dan Michael McGrath, "Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü", Yunanistan'dan Apostolos Tzitzikostas, "Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm", Lüksemburg'dan Christophe Hansen "Tarım ve Gıda", Malta'dan Glenn Micallef "Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor" dosyalarını aldı.

Yeni Komisyon'un görevine başlaması için her üyenin AP'nin ilgili komitelerinde oturumlara katılarak programlarını anlatması, ardından Komisyon'un tümüyle AP Genel Kurulu'nda güvenoyu alması gerekiyor. Bu sürecin yıl sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ursula von der Leyen Yeni Komisyonu Duyurdu - Son Dakika

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