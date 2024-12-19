Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kentteki altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerin hızlı ve titiz çalıştığını belirtti. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

19.12.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
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(UŞAK)- Kentteki altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Uşak'ı hak ettiği noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de gördük ki çalışmalarımız gayet hızlı bir şekilde ilerliyor ve ekiplerimiz titiz bir şekilde görevinin başında" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kentte devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yalım, "Güzel kentimiz Uşak'ın her noktasında çalışmalarımız sürüyor, bizler de bugün ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kentsel Dönüşüm TOKİ bölgemizdeki içme suyu hattı yenileme çalışmalarını, kent merkezindeki kaldırım yenileme çalışmalarını, Muharremşah Mahallemizdeki yol açma çalışmalarını ve Halk Konutları Pazar yerinin üstünü kapatma çalışmalarını bugün ziyaret ederek ekiplerimize kolaylıklar diledik" diye konuştu.

Kenti ve halkı çok iyi tanıdıklarını ve doğru şekilde analiz ettiklerini belirten Yalım, "Kentimizin eksikleri ve ihtiyaçları konusunda neler yapmamız gerektiği konusunda donanımlıyız. Tüm ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uşak'ı hak ettiği noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de gördük ki çalışmalarımız gayet hızlı bir şekilde ilerliyor ve ekiplerimiz titiz bir şekilde görevinin başında" dedi.

"Yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor"

Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri kent estetiğine uygun şekilde sürdürmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Yalım, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün Muharremşah Mahalle'mizde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bildiğiniz gibi Uşak'taki alternatif yollarımızdan en önemlisi Sivaslı - Denizli istikametinde bulunan Muharremşah yolu. Buradaki yolu genişletmek adına yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Tabii bu yol oldukça yoğun şekilde kullanılıyor. Toplam 4 kilometre olan bu yolu en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın daha güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacağız. Ben şimdiden bu yolun hem Uşak'ımıza hem İkisaraylı vatandaşlarımıza hem de Muharremşahlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Özkan Yalım, çalışmaları sürdüren ekibe de teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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