Uşak Belediye Başkanı Rüşvet İddiasıyla Gözaltında
Uşak Belediye Başkanı Rüşvet İddiasıyla Gözaltında

30.03.2026 09:33
İstanbul'da rüşvet ve ihale usulsüzlüğü soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Uşak Belediye Başkanı Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha Uşak'ta gözaltına alındığı, işlemleri için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uşak Belediyesince şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusuyla alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi, aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği belirtilmişti.

Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına "Uşakspor'a yardım/bağış" adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına "bağış" adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği ifade edilen açıklamada, Özkan Yalım'ın, belediyeye 10 araç istediği iş insanı E.A'nın 3 araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönünde müşteki ve gizli tanık beyanları olduğu aktarılmıştı.

Bu iddialar üzerine "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya ile belediye personelleri Cihan Aras ve Seher Aras'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip... KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Boşanma aşamasındaki eşini katledip intihara kalkıştı Boşanma aşamasındaki eşini katledip intihara kalkıştı
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması

09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:24
Osimhen’den Galatasaray’a tarihi rest
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest
08:50
Semih Kılıçsoy’un son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Semih Kılıçsoy'un son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:25
Kısmetse Olur Ayça’dan “veda“ paylaşımı Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
07:12
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
