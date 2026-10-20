Uşak Dikilitaş'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştu

Uşak Dikilitaş'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Dikilitaş Mahallesi'ndeki İkinci Muz Sokak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çatıda hasara yol açarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak'ta H.U'nun yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede çatıyı saran yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın çatıda hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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