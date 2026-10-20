Üsküdar Belediye Meclisinde AK Partili Sarıoğlu başkan vekilliğine 24 oyla seçildi

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefatı nedeniyle Belediye Meclisinde yapılan seçimin 3. turunda 24 oyun tamamını alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu, Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu'nda en yaşlı üye olan AK Partili Ahmet Başbaydar'ın yönetiminde toplanan meclise, AK Parti ve MHP meclis üyeleri katıldı.

Ortak aday için anlaşamayan Yeni Parti ve CHP grupları ise aday çıkarmadıkları başkan vekilliği seçimine katılmadı.

Divan katibi Kübra Şimşek, Valiliğin seçim kararını okurken Dündar Ziya Gültekin'in isminin geçtiği sırada ağlayarak metni okumaya devam edemedi. Daha sonra metni başka bir meclis üyesi okudu.

AK Parti ve MHP grupları başkan vekili adayı olarak AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu'nu gösterdi.

Üye tam sayısının 3'te 2'si olan 30 sayısının arandığı ilk turda Sarıoğlu, seçime katılan 24 üyenin oyunu aldı.

İkinci turda da geçerli 24 oyun tamamını Sarıoğlu alırken, yeterli sayıya ulaşılamadığı için üçüncü tur oylamaya geçildi.

Salt çoğunluk olan 24 sayısının arandığı üçüncü turda, geçerli 24 oyun tamamını alan Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Yeni Parti ve CHP'den açıklamalar

Yeni Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, seçim başladığı sırada belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın "Üsküdar'da CHP'nin 9, Yeni Parti'nin 9 meclis üyesi var, ayrı ayrı seçimlere katılacağız" şeklinde bir açıklama yaptığını aktaran Tüzün, "Buradaki meclis üyelerinin haberi olmadan böyle bir açıklama yapmıştır. Kağıt üzerinde 9-9 gözükse de burada Yeni Parti'nin meclis üyesi sayısı daha fazladır. Belediye meclis üyelerimizle yapmış olduğumuz istişarelerde karar aldık. Aritmetik sayı burada değiştirilmiştir. Meşru olmayan seçime Yeni Parti olarak bizler katılmıyoruz. Butlan yöneticisi 'Burada 9 meclis üyemiz var' diyorsa bugün aday çıkarsınlar, 9 oy alsınlar görelim." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tüzün'ün açıklamalarına tepki göstererek, yaptıkları değerlendirmeler neticesinde seçimlere katılmayacaklarını bildirdi.

"Üsküdar'ımızın her mahallesine eşit ve adil hizmet götürmek için en temel önceliğimizi ortaya koyacağız"

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilen Sarıoğlu, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasına, trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlılara sabır ve başsağlığı dileyerek başladı.

Sarıoğlu, Gültekin'in ilçeye hizmet etmek için çıktığı bu yolda, onun emanetine sahip çıkarak gece gündüz demeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Seçim sonucunun ilçe için hayırlı olması temennisinde bulunarak, meclis üyelerine teşekkür eden Sarıoğlu, "Üsküdar'ımızın her mahallesine, her sokağına, her bir hemşehrimize eşit ve adil hizmet götürmek için en temel önceliğimizi ortaya koyacağız. Üsküdar'da yaşayan herkese sizlerle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.