Üsküdar Belediyesi'nde Borçlanma Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar Belediyesi'nde Borçlanma Tartışması

Üsküdar Belediyesi\'nde Borçlanma Tartışması
02.03.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediye Meclisi'nde, başkana bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma yetkisi verildi.

Üsküdar Belediye Meclisinde, belediye başkanına bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin gündem maddesi tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi mart ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Vefa Yunus Taylan, Cansu Kiremitçi Yılmaz'ın başkan yardımcılığı görevi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Dilan Yalman'ın görevine son verildiğini dile getirerek, belediyede daha önceki görevden almalarla birlikte bir türlü istikrarlı bir yönetim oluşturulamadığını ifade etti.

Meclis gündeminde belediye başkanına bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin madde bulunduğunu belirten Taylan, şöyle konuştu:

"1984 yılında kurulan Üsküdar Belediyesi, tarihinde ilk kez borçlanmak için meclise teklif getirdi. 42 yıl boyunca doğru bir şekilde, ehil kadrolarla yönetilen Üsküdar Belediyesi, bütçelerini bilimsel verilerle oluşturmuş, doğru hesaplamalarla bir gelir ve gider dengesi oluşturmuştu. Bizler gelirimizin ve giderimizin ne olacağını biliyorduk ve bu zamana kadar borçlanmadık. Hep denk bütçeler yaptık. CHP'li Üsküdar Belediyesi yönetimi bizleri bile şaşırtacak bir performansla henüz 2 yıl dolmadan Üsküdar Belediyesini borçlandıracak seviyeye getirmiştir. Her ay başkan yardımcılarının, müdürlerinin, alt kadrolarının değiştiği, tecrübeli ve ehil kadrolarla onurlarını zedeleyecek şekilde uğraşıldığı belediyeden borçlanma dışında başka bir şey çıkmazdı."

Taylan, Kuzguncuk Gazhanesi ve Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayının seçim öncesi Sinem Dedetaş'ın önemli vaatleri arasında yer aldığını kaydederek, ancak 2 yılda her iki konuda da tek bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

Belediyenin çalışanlara ödemesi gereken tediye ücretlerinin de 2 ay geçmesine karşın hala ödenmediğini belirten Taylan, şunları kaydetti:

"Her ay burada bunu dillendirmekten hicap duyuyorum. En azından ramazan ayı geliyor, bir mahcubiyet duyar da ödeme yaparlar diye umut ediyorduk. Geldiğimiz nokta itibarıyla personelimizin tediyeleri halen ödenmiş değildir. Ramazan Bayramı'nda toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ödenmesi gereken ikramiyeler de geliyor ve üç ayda bir olduğu için ikinci tediye ödemeleri de geliyor. Bunları nasıl ödeyeceksiniz? Kaldı ki bizler Sayın Başkan'ın ilgili yöneticilerle, personelle yapmış olduğu toplantılarda sendika meseleleri açıldığı zaman 'Benim olduğum yerde sendikaya gerek yok.' cümleleri tüm personelimizin kulaklarında çınlamaktadır."

Taylan, 13 milyar lira bütçesi olan belediyede yaşananların üzüntü verici olduğunu ifade ederek, Üsküdar Belediyesinin yakın zamana kadar Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olduğunu kaydetti.

"Tediyelerimizi ödeyeceğiz"

Taylan'ın eleştirilerine cevap veren Meclis Başkanvekili Aral, Dedetaş ve ekibi tarafından belediyede ülke standartlarında bir maaş skalası oluşturulduğunu söyledi.

Tediye ödemelerinin gecikmesine değinen Aral, "Evet, tediyeleri ödeyemedik. Ama bir asgari ücretlinin, emeklinin, işsizlerin durumunu hiç konuşmuyoruz. Tediyelerimizi ödeyeceğiz ve nakit akışımızı bu bağlamda planlıyoruz." dedi.

Başkan yardımcısı Cansu Kiremitçi Yılmaz'ın görevden alınmasını da değerlendiren Aral, bunun başkanlık makamının takdiri olduğunu dile getirdi.

Aral, borçlanma yetkisi ile ilgili maddeye ilişkin de şunları söyledi:

"Burada kredi kötü bir şey gibi algı yaratıyorsunuz ama bugün vatandaş da zor duruma düştüğünde gidip kredi alıyor. Devlet de iç ve dış borçlanmalarda kredi alıyor. Vatandaşların şirketi zor durumda olduğunda da krediye ihtiyaç duyuyor. Bu kredi alındıktan sonra hemen kullanılacak diye bir şey de yok."

Konuşmaların ardından borçlanma yetkisi talebinin de bulunduğu tüm maddeler, komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA

Üsküdar Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Üsküdar, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nde Borçlanma Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:47
Herkes Trump’ın boynundaki yaraya odaklandı
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:47:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nde Borçlanma Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.