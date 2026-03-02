Üsküdar Belediyesi\'nde Borçlanma Tartışması

Üsküdar Belediye Meclisinde, belediye başkanına bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin gündem maddesi tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi mart ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Vefa Yunus Taylan, Cansu Kiremitçi Yılmaz'ın başkan yardımcılığı görevi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Dilan Yalman'ın görevine son verildiğini dile getirerek, belediyede daha önceki görevden almalarla birlikte bir türlü istikrarlı bir yönetim oluşturulamadığını ifade etti.

Meclis gündeminde belediye başkanına bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin madde bulunduğunu belirten Taylan, şöyle konuştu:

"1984 yılında kurulan Üsküdar Belediyesi, tarihinde ilk kez borçlanmak için meclise teklif getirdi. 42 yıl boyunca doğru bir şekilde, ehil kadrolarla yönetilen Üsküdar Belediyesi, bütçelerini bilimsel verilerle oluşturmuş, doğru hesaplamalarla bir gelir ve gider dengesi oluşturmuştu. Bizler gelirimizin ve giderimizin ne olacağını biliyorduk ve bu zamana kadar borçlanmadık. Hep denk bütçeler yaptık. CHP'li Üsküdar Belediyesi yönetimi bizleri bile şaşırtacak bir performansla henüz 2 yıl dolmadan Üsküdar Belediyesini borçlandıracak seviyeye getirmiştir. Her ay başkan yardımcılarının, müdürlerinin, alt kadrolarının değiştiği, tecrübeli ve ehil kadrolarla onurlarını zedeleyecek şekilde uğraşıldığı belediyeden borçlanma dışında başka bir şey çıkmazdı."

Taylan, Kuzguncuk Gazhanesi ve Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayının seçim öncesi Sinem Dedetaş'ın önemli vaatleri arasında yer aldığını kaydederek, ancak 2 yılda her iki konuda da tek bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

Belediyenin çalışanlara ödemesi gereken tediye ücretlerinin de 2 ay geçmesine karşın hala ödenmediğini belirten Taylan, şunları kaydetti:

"Her ay burada bunu dillendirmekten hicap duyuyorum. En azından ramazan ayı geliyor, bir mahcubiyet duyar da ödeme yaparlar diye umut ediyorduk. Geldiğimiz nokta itibarıyla personelimizin tediyeleri halen ödenmiş değildir. Ramazan Bayramı'nda toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ödenmesi gereken ikramiyeler de geliyor ve üç ayda bir olduğu için ikinci tediye ödemeleri de geliyor. Bunları nasıl ödeyeceksiniz? Kaldı ki bizler Sayın Başkan'ın ilgili yöneticilerle, personelle yapmış olduğu toplantılarda sendika meseleleri açıldığı zaman 'Benim olduğum yerde sendikaya gerek yok.' cümleleri tüm personelimizin kulaklarında çınlamaktadır."

Taylan, 13 milyar lira bütçesi olan belediyede yaşananların üzüntü verici olduğunu ifade ederek, Üsküdar Belediyesinin yakın zamana kadar Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olduğunu kaydetti.

"Tediyelerimizi ödeyeceğiz"

Taylan'ın eleştirilerine cevap veren Meclis Başkanvekili Aral, Dedetaş ve ekibi tarafından belediyede ülke standartlarında bir maaş skalası oluşturulduğunu söyledi.

Tediye ödemelerinin gecikmesine değinen Aral, "Evet, tediyeleri ödeyemedik. Ama bir asgari ücretlinin, emeklinin, işsizlerin durumunu hiç konuşmuyoruz. Tediyelerimizi ödeyeceğiz ve nakit akışımızı bu bağlamda planlıyoruz." dedi.

Başkan yardımcısı Cansu Kiremitçi Yılmaz'ın görevden alınmasını da değerlendiren Aral, bunun başkanlık makamının takdiri olduğunu dile getirdi.

Aral, borçlanma yetkisi ile ilgili maddeye ilişkin de şunları söyledi:

"Burada kredi kötü bir şey gibi algı yaratıyorsunuz ama bugün vatandaş da zor duruma düştüğünde gidip kredi alıyor. Devlet de iç ve dış borçlanmalarda kredi alıyor. Vatandaşların şirketi zor durumda olduğunda da krediye ihtiyaç duyuyor. Bu kredi alındıktan sonra hemen kullanılacak diye bir şey de yok."

Konuşmaların ardından borçlanma yetkisi talebinin de bulunduğu tüm maddeler, komisyonlara havale edildi.