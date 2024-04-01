Üsküdar\'da CHP Zaferi: Sinem Dedetaş AKP\'li Rakibine Büyük Fark Attı

Üsküdar'da yıllar süren AKP belediyeciliği resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. 7 puanı aşkın bir farkla seçimi önde bitiren CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, AKP'li Hilmi Türkmen'e 23 bin oya yakın fark attı. Sabaha karşı Üsküdar'da toplanan yurttaşlara seslenen Dedetaş, açık ara seçimi kazandıklarını belirterek, "Burada kazandık derken biz kazandık ayrı ama Üsküdar kazandı, hepimiz kazandık. Bu güne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Üsküdar'a emek vermiş öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
AKP'nin yıllarca kalesi durumunda olan Üsküdar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'ye geçti. 7 puana aşkın bir farkla seçimi önde götüren CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, yüzde 49.92, rakibi AKP'li Hilmi Türkmen ise yüzde 42.38 oranında oy aldı.
"ÜSKÜDAR KAZANDI, HEPİMİZ KAZANDIK"
Seçim sonuçlarının büyük oranda kesinleşmesinin ardından Üsküdar'da sabaha karşı toplanan yurttaşlara hitap eden Dedetaş, "Şu anda veriler girildi. Açık ara aldık. O yüzden kesin diyebiliyoruz rahatlıkla konuşabiliyoruz. Başkanlarımın da ifade ettiği gibi kazandık. Burada kazandık derken biz kazandık ayrı ama Üsküdar kazandı, hepimiz kazandık. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Üsküdar'a emek vermiş herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada herkesin emeği var. Beni bu süreçte en çok kaygılandıran şey itiraf ediyorum burada insanların emeğini boşa düşürmekti. Ondan çok ürküyordum. Kendi adıma değil ama bu kadar insanın gönül verdiği, emek verdiği bir yerde o beni kaygılandırıyordu. O yüzden sizler adına da kendi adıma da çok mutluyum. Herkesin emeğine sağlık. Şu an hala sandıkta olanlar, seçim kurulunda olanlar, gece boyunca da emek verecek arkadaşlarımız var. Bundan önceki 30 yıl, 100 yıl hatta emek veren herkese şimdiden buradan teşekkür etmek istiyorum ben de. Bundan sonraki süreçte de emek verecek herkese çok teşekkürler." dedi.
2019 SEÇİMLERİNDE ÜSKÜDAR'DA DURUM NASILDI?
2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Üsküdar'da AKP'nin adayı Hilmi Türkmen 159 bin 320 oy ve yüzde 48.25 oranla seçimi kazanmış, CHP adayı Ahmet Kılıç ise 150 bin 188 oyla yüzde 45.48 oranına sahip ikinci isim olmuştu.
SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?
Sinem Dedetaş, 2019'dan önce Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için AKP'li İBB yönetimi tarafından tesise girişi yasaklanan bir gemi mühendisiydi. 2019'da Ekrem İmamoğlu tarafından Haliç Tersanesi'nin bağlı olduğu Şehir Hatları'na Genel Müdür olarak atandı, giremediği tersanenin amiri oldu.
Atıl bir vaziyette duran tarihi Haliç Tersanesi'ni faaliyete geçirerek dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi konumuna kavuşturdu. Haliç Tersanesi'nin cirosunu 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye çıkardı. 2023 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi başkanlığına seçildi.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da CHP Zaferi: Sinem Dedetaş AKP'li Rakibine Büyük Fark Attı - Son Dakika
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