Üsküdar'da "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Üsküdar'da "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Üsküdar'da "Gazze Ölüyor!

20.04.2025 18:31
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Üsküdar'da "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde toplanan çok sayıda kişi, Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında, "Mehmetçik Gazze'ye" ve "Stop the genocide in Gaza" yazılı pankartlar açan katılımcılar, "Filistin'de 50.800 + kişi şehit oldu", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Ey İslam devletleri siyonist çeteyi durdurun" yazılı dövizler taşıyarak, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.

"Zalim İsrail Filistin'den defol", "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor", "Özgürlük filosu yola çıksın", "Üsküdar'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Gazze'nin izzeti, diriltiyor ümmeti", "Yaşasın Filistin mücadelemiz" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atan katılımcılar, meydanda toplandı.

Burada konuşan İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, zalim İsrail'in 1,5 yıldır bir avuç insan üzerinden dünyaya mesaj verdiğini belirterek, "Artık bu vahşete, soykırıma ve caniliğe son verin." dedi.

"İslam dünyası bugün korkaklar ve ortaklar olarak ikiye bölünmüştür. Ortaklar elbet bir gün hesabını verecektir." diyen Göksun, "Buradan korkaklara sesleniyoruz. Gazze'de tankın karşısına dikilmiş, daha sütten yeni kesilmiş çocuklar kadar da mı cesaretiniz yok? Bu zulme 'dur' denmezse Gazze'deki çocukların ahı bütün dünyayı yakıp kavuracak. Bunu göreceğiz. Bunun olmaması için artık İsrail'e ve ABD'ye 'dur' denmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yahudi düşmanı olduğunu ifade eden Göksun, Netanyahu'nun Gazze'de uyguladığı politikalar neticesinde dünyada Yahudiliğe karşı büyük düşmanlık oluştuğunu dile getirdi.

Göksun, "Bir de biliyoruz ki petrol satışı ve ticaret maalesef hain tüccarların hileleriyle gerçekleşmeye devam ediyor. Devletimizden de talebimiz bunların tespitinin gerçekleştirilmesi ve en ağır şekilde yaptırımların uygulanması ve cezalarının verilmesidir." dedi.

İslam dünyasının artık Ömerlerini, Baybarslarını ve Selahattinlerini aradığını ifade eden Göksun, Gazze, Filistin ve mazlum coğrafyaların özgürlüğüne tekrar kavuşacağını kaydetti.

Meydanları doldurmak ve sosyal medyadan yapılan çalışmalara destek vermenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Göksun, "İsrail, siyonistler bu meydanları takip ediyor emin olun. Unutmayın, Filistinli kardeşlerimizin de bizden talebi budur. 'Siz ne zaman meydana çıksanız burada bize karşı uygulananlar zayıflıyor, şiddeti azalıyor.' diyorlar. O yüzden bu meydanları doldurmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin fiilen yanında olmaya devam edeceğiz"

Göksun, Gazze'de her gün 180 bin insana sıcak yemek ulaştırdıklarını belirterek, "Personelimiz şehit oldu. 300'ün üzerinde yetim çocuğumuz İsrail'in saldırılarında şehit edildi. Bunlar yetim çocuklara da acımıyorlar. Yetim çocukları da katlediyorlar ama durmadan çalışmalarımıza, Gazze'nin fiilen yanında olmaya devam edeceğiz. Ürdün, Mısır üzerinden yardımlarımızı sürekli ulaştırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Boykota devam etme çağrısında bulunan Göksun, "Daha ilkokul çağındaki çocuklarımız bir çikolata dahi alırken, diyorsa ki 'Bu siyonistlerin malı mıdır?' Ona göre alıyor ya da almıyorsa emin olun bir şeyleri başarmaya başlamışız demektir. Bu kalabalıkları Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de de bir araya getireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Programda, Yedi Hilal Derneği İstanbul İl Temsilcisi Fatih Aktı, Safa Vakfı adına Bünyamin Çevik ve yazar Abdullah Sevim de birer konuşma yaptı. Katılımcılar, yürüyüş ve konuşmaların ardından alandan ayrıldı.

Etkinlik boyunca çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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