Üsküdar'daki Silahlı Çatışma Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
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Üsküdar'daki Silahlı Çatışma Davasında Duruşma Ertelendi

Üsküdar\'daki Silahlı Çatışma Davasında Duruşma Ertelendi

Üsküdar'da bir kahvehanede meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin öldüğü olayla ilgili 27 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi.

03.01.2025 22:07  Güncelleme: 22:14
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ÜSKÜDAR'daki bir kahvehanede 4 kişinin öldüğü iki grup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin 2'si tutuklu 5'i aynı zamanda müşteki olan 27 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 23 Mayıs'ta Üsküdar Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 4 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı olayın ardında yürütülen davanın duruşması bugün 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar Hacı Karataş, Zeynel Karataş ve Mehmet Karataş hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Sidar Yiğit Kazan ile müşteki sanık Muhammed Kızılkayalı'nın da getirildiği duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmaya basın mensupları ve izleyici alınmadı.

'DURUŞMA ERTELENDİ'

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, bir sonraki celsede esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

İddianameden:

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocukları arasında çıkan kavga sonrası, aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'taki kahvehanede 23 Mayıs'ta bir araya gelen yaklaşık 40 kişinin bulunduğu iki grup arasında çıkan tartışma ve sonrasında caddeye taşan Tamer Kazan, Ertan Kazan, Veli Hakan Karakol ve Okan Güner'in öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. Tarafların tamamının olay yerine silahlı olarak gelmesi hususu göz önüne alındığında söz konusu toplanmanın barış yemeğinden çok taraflar arasında hesaplaşma amacıyla gerçekleştiği vurgulanarak, bu nedenle tarafların ifadelerinin hemen hemen hepsinin suçtan kurtulmaya yönelik, karşı tarafı suçlayıcı nitelikte olduğu kaydedilmişti.

12'si tutuklu 13 sanık hakkında 4 kişiye karşı 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 4'er kez müebbet hapis talep edilen sanıkların ayrıca 'silahla kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından da cezalandırılması istenmişti. İddianamede, diğer 14 sanık hakkında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye yardım etme' gibi suçlardan da 10 yıl ila 65 yıl 6 ay arasında hapis cezaları talep edilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'daki Silahlı Çatışma Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika

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