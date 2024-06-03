CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Türk çiftçisini desteklemek için buğday taban fiyatının yükseltilmesini istedi

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(ANKARA) - Eskişehir'de buğday tarlalarında çiftçilerle buluşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Eğer biz gerçekten ülkemizde kendi kendimize yeterli olmak istiyorsak; Sudan'ın, Kenya'nın, Kanada'nın, Fransa'nın çiftçisini değil gerçek Türk çiftçisini desteklememiz lazım. Bu desteğin yolu da buğday taban fiyatını yüksek açıklamaktan geçer. Bizim fiyatımız nettir, tonunda 15 bin lira buğday taban fiyatı açıklanmalıdır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun ile dolu yağışından zarar gören tarlalarda çiftçileri ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

"Yurt dışındaki çiftçiyi değil, gerçek Türk çiftçisini desteklememiz lazım"

Çakırözer, "Normalde mayıs ayının ortalarında fiyat açıklanması lazımdı. Mayıs bitti, çiftçi hala fiyat bekliyor. Buğday taban fiyatının ton başına en az 15 bin lira açıklanması lazım. Eğer biz gerçekten ülkemizde tarımda kendi kendimize yeterli olmak istiyorsak yurt dışındaki çiftçiyi değil gerçek Türk çiftçisini desteklememiz lazım. Bu desteğin yolu da taban fiyatı yüksek açıklamaktan geçer. Bizim fiyatımız nettir, buğdayın taban fiyatı maliyetler doğrultusunda 15 lira açıklanmalıdır" dedi.

"Her şekilde çiftçiler mağdur"

Eskişehir'de etkili olan dolu yağışı sonrası arpa, buğday gibi ürünlerde büyük zarar meydana geldiğini aktaran Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, "Tarlalarda yüzde 30'lardan yüzde 90-95'lere çıkan bir zarar ile karşı karşıyayız. Biz devletimizden yardım istiyoruz. Ayrıca biz 10-15 gün sonra tarlalarda biçime başlayacağız. Ama hala buğday alım fiyatları açıklanmadı. Çiftçimiz bir an önce fiyatların açıklanmasını istiyor. Geçen yıl taban fiyat ton başına 8 bin 250 lira açıklandı. Bin lira da destek vardı. Bu yıl da 13 bin lira açıklanır, 2 bin lira da desteği olursa 15 bin lira biz buğday alım fiyatı açıklanmasını bekliyoruz. Mazot, gübre maliyetleri son bir yılda yüzde 200 arttı. Biçer gelecek, mazot maliyeti yüksek hepsi çiftçiye yansıyacak. Her şekilde çiftçiler mağdur" dedi.

"Verimli topraklarda kendi çiftçimize destek verilmiyor"

Bölge çiftçilerinden Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Özdemir Kayhan ise Tepebaşı bölgesinde 10 bin dönüme yakın arazide zarar olduğuna dikkat çekerken, yaşanan mağduriyete ilişkin şunları aktardı:

"Geçen hafta meydana gelen doludan dolayı Tepebaşı bölgemizde Aşağı Söğütönü, Yukarı Söğütönü, Keskin, Satılmış, Çukurhisar mahallelerimizde 10 bin dönüme yakın arazimizde zarar var. Biz devletimizin çiftçimizin yanında olmasını istiyoruz. Hiç olmazsa ÇKS'de sigortayı düşük yapsınlar veya bir kısmını devlet karşılarsa çiftçimiz rahat edecek. Görüyoruz ekmek fiyatları artıyor. 8 lira olan ekmek 10 lira oldu. Ama geçen yıl 8 bin 250 lira açıklanan taban fiyat daha açıklanmadı. Şimdi 15 bin liranın altında açıklanacak maliyet çiftçimizi kurtarmayacak. Hükümetin buna el atması lazım. Devletin tarımdaki yanlış politikaları, Sudan'da, Afrika'da gidip tarla tutuyor ama bir tarafta da burada verimli topraklarda kendi çiftçimize destek verilmiyor. Sudan'dan, Ukrayna'dan arpa, buğday, tahıl girişi yapılıyor."

"Çiftçi zaten zarardaydı, şimdi verim alınamazsa iyice batacak"

Tarlalarda çiftçileri dinleyenÇakırözer ise, buğday alım fiyatlarının artan maliyetler ve çiftçinin alın terinin karşılığını karşılayacak şekilde açıklanması için çağrıda bulundu. Çakırözer, "Bir taraftan çiftçimizi dolu vurdu, yüzde 90'ları aşan zarar var. Bir taraftan da çiftçiler büyük merakla alım fiyatının açıklanmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda mayıs ayında açıklanan fiyat hala açıklanmadı. Türkiye'nin bazı yerlerinde hasat bitmek üzere ama çiftçi ürününü kaça satacağını, kaç lira kazanacağını, borcunu nasıl kapatacağını bilmiyor. Devlet elini çiftçiye uzatmalı. Girdi maliyetleri pahalı, üretmek için bankalara, tarım krediye borca girdiler. Çiftçi zaten zarardaydı, şimdi verim alınamazsa iyice batacak" diye konuştu.

"Desteğin yolu taban fiyatı yüksek açıklamaktan geçer"

"Bir tarafta taban fiyat açıklamıyorlar. Diğer taraftan Sudan'dan ve diğer ülkelerden hayvan ithalatı, buğday ithalatı için Meclis'e anlaşma getiriyorlar" diyen Çakırözer, şunları söyledi:

"Hasat başladı ama IMF korkusuna çiftçiye para vermemek için fiyat açıklayamıyorlar. Ama hesap ortada. Çiftçinin alın terinin hakkını alabilmesi için Eskişehir'in tarlalarından çağrımız belli. En az 15 bin lira buğday taban fiyatı açıklanması lazım. 15 bin lira altında açılanacak bir rakamı biz kabul etmiyoruz. Eğer biz gerçekten ülkemizde kendi kendimize yeterli olmak istiyorsak; Sudan'ın, Kenya'nın, Kanada'nın, Fransa'nın çiftçisini değil gerçek Türk çiftçisini desteklememiz lazım. Bu desteğin yolu da taban fiyatı yüksek açıklamaktan geçer. Bizim fiyatımız nettir, tonunda 15 bin lira buğday taban fiyatı açıklanmalıdır."