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Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü - Son Dakika
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Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü

İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç, tartıştığı annesini feci şekilde darbederek öldürdü. Cinayetin ardından babasının yanına giden şahıs, ihbar üzerine gözaltına alındı.

11.12.2023 - 07:14,
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İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç. (23), tartıştığı annesi Fazile Ç.'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra bir işyerinde bekçi olarak çalışan babasının yanına giderek cinayeti itiraf etti. Eve gelen babanın ihbarı ile şüpheli B.Ç., gözaltına alındı.

BAŞINA DEFALARCA VURDUĞU ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan bir evde çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Fazile Ç. (43) ile tartışmaya başladı. Yaşanan gerginliğin ardından B.Ç. sert bir cisimle annesinin başına defalarca vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evden ayrılan B.Ç., bir işyerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.'nin yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Oğluyla birlikte eve dönen H.Ç., eşini yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına sert cisimle vurulduğu ve vücudunda kırıklar olduğu saptanan Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibi, şüpheli B.Ç.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerin ardından Fazile Ç.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli B.Ç.'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • erdem yıldırım: BU UYUŞTURUCUYA ACİL BİR ÖNLEM VE CAYDIRICI BİR CEZA OLMALI MİLLETİN GELECEĞİNE KASTEDEN BU UYUŞTURUCUYU SATAN SATTIRAN TİCARETİNİ YAPANLAR A EN AĞIR CEZA VERİLMELİ HAPSİ 2 YIL DEĞİLDE 20 YIL OLMALI VE HAPİSTEDE DEVLETE ÇALIŞTIRMALI Yanıtla 1 0
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İzmir, Uyuşturucu, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini feci şekilde darbederek öldürdü - Son Dakika
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