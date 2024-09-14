Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı

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Samsun'un Atakum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü refüje çarptı. Uyuşturucudan aranan Soner Ozansoy, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.45 sıralarında Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce aranan Soner Ozansoy, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, 34 KHS 940 plakalı otomobiliyle kaçtı.

TABANCAYI BAŞINA DAYAYIP TETİĞE BASTI

Takip sırasında polis ekipleriyle Ozansoy'un otomobili arasında çarpışma yaşandı. Ozansoy'un kullandığı otomobil, refüje çarparak durabildi. Ozansoy, iddiaya göre, müdahale sırasında yanındaki tabancayı başına dayayıp ateşledi.

KURTARILAMADI

Olay yerine sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ozansoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ozansoy hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan 2 gün önce işlem yapıldığı öğrenildi.