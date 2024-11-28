Uyuşturucu Tacirleri Menemen'de Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Tacirleri Menemen'de Yakalandı

Uyuşturucu Tacirleri Menemen\'de Yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, dağlık alanda yaşam sürdüren iki kardeş uyuşturucu taciri, düzenlenen polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda iki kişi daha suçüstü yakalanırken, kardeşlerden ikisi tutuklandı.

28.11.2024 00:37  Güncelleme: 00:39
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İZMİR'in Menemen ilçesinde, yakalanmamak için dağda ve ormanda yaşam sürdüren uyuşturucu taciri 2 kardeş, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. 2 kardeşten uyuşturucu temin eden 2 kişi de suçüstü yakalanırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2 kardeş tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Menemen ilçesinde, yakalanmamak için dağlık alanda yaşadığı tespit edilen ve İzmir'in kuzey ilçelerine uyuşturucu madde temin eden kardeşler M.C. (24) ve Ö.C.'nin (38) teknik ve fiziki takip sonucu yerini tespit etti. Asarlık Mahallesi'nde, dağlık bölgede buldukları mağaralarda ve ormanda gizlenip, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği tespit edilen 2 kardeşin yakalanması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 farklı suçtan 18 yıl hapis cezası bulunan M.C. ve 14 farklı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.C. yakalanırken, şüphelilerden uyuşturucu madde temin etmeye geldiği öğrenilen B.Ç. (28) ve M.T. (30) de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik ecza ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve Ö.C. tutuklanırken, B.Ç. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Tacirleri Menemen'de Yakalandı - Son Dakika

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