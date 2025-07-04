Uyuşturucuya Hayır! Konseri - Son Dakika
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Uyuşturucuya Hayır! Konseri

04.07.2025 23:52
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Rami Gönüllüler Korosu, uyuşturucuya karşı farkındalık için Eyüpsultan'da konser düzenledi.

Türkiye'nin en büyük mahalle korolarından Rami Gönüllüler Korosu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eyüpsultan'daki Rami Parkı'nda düzenlenen "Uyuşturucuya Hayır!" konserinde sahne aldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Kızılay Eyüpsultan Şubesi, Yeşilay İstanbul Şubesi ve Eyüpsultan'daki bazı muhtarlıklar ile çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen konserde, çağın en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucuya karşı birlik mesajı verildi.

Rami Gönüllüler Korosu Başkanı Yusuf Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rami Cuma Mahallesi'nin müzikal altyapısı olduğunu söyledi.

Mahalle olarak müziğe önem verdiklerini vurgulayan Temiz, "Burada çok değerli müzisyenler, şefler, çok kıymetli bestekarlar vardı. Ev hanımı, emekli, işçi ve esnafımızla birlikte burada hep beraber şarkı söylüyoruz." dedi.

Temiz, koro olarak sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini kaydederek, şunları aktardı:

"Biz bugüne kadar hiçbir dini ya da milli bayramı atlamayarak konserler düzenledik. Aşuresinden Hıdırellez'e kadar burada bütün mahalleli olarak önemli günleri birlikte anıyoruz. Aslında uyuşturucuyla ilgili bu konseri geçen sene yapacaktık. Benim öz yeğenim de uyuşturucu bağımlısı ve onu kurtaramıyorduk. İkna ediyorduk ama iki ay sonra tekrar eski haline dönüyordu. Bunun gibi birçok çocuğumuz ne yazık ki bu halde."

"Bütün amacımız, vatandaşlarımızın uyuşturucuyla ilgili duyarlılığını artırmak"

Yeşilay başta olmak üzere çok sayıda kurumdan uyuşturucuyla mücadeleye yönelik destek istediklerinin altını çizen Temiz, "Bu kurumlardan bize yol göstermelerini, ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmalarını rica ettik. Uyuşturucu, memleketimiz için gelecek senelerde daha büyük bir sorun olacak. Bütün amacımız, vatandaşlarımızın uyuşturucuyla ilgili duyarlılığını artırmak." diye konuştu.

Yusuf Temiz, yaptıkları çalışmalarla ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarına dikkati çekerek, "İstanbul'un her tarafından, korolardan, arkadaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler oldu. Eyüp Kaymakamımıza, Eyüp Belediye Başkanımıza gittik. Çünkü uyuşturucuyla topyekun bir mücadele gerekiyor." ifadelerini kullandı.

-"Mahalle kültürüne çok önem veriyoruz"

Koro üyesi Reyhan Demirkaya, temel amaçlarının gençlere dokunabilmek olduğunu söyleyerek, "Böyle bir proje yaparak uyuşturucuyla mücadele etmek istedik. Bir araya gelerek çeşitli mercilere başvurduk ve kabul aldık. Bugün de bu güzel konsere imza atıyoruz." dedi.

Rami Korosu'nun milli ve manevi değerlere bağlı bir yapı olduğunun altını çizen Demirkaya, şöyle devam etti:

"Esnafımız, işçimiz, emeklimiz başta olmak üzere herkese dokunmak istiyoruz. Biz mahalle kültürüne çok önem veriyoruz. Onlarla iç içe olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu konserin de gençlerimize faydalı olacağını düşünüyorum. Burada bir gencimize bile ilaç olabilirsek ne mutlu bize."

"Dünyadaki egemenler, uyuşturucuyu ve dijital araçları, kontrol aracı olarak kullanmak istiyor"

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, düzenlenen etkinliğin diğer mahaller için de örnek olması gerektiğinin altını çizerek, "Yaşadığımız semtin ve ülkemizin problemlerine dikkati çeken bu etkinliği çok önemsiyorum. Mahalle kültürünü sanatın etrafında birleştiren bu gibi organizasyonların daha fazla yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Modernite ve dijital çağın mahalle kültürüne savaş açtığını, insanımızı yalnızlaştırdığını biliyoruz. Bu saldırıya karşı en büyük direnç, mahalle kültürümüzdür." değerlendirmelerinde bulundu.

Uyuşturucunun, herkesi ilgilendiren, tüm insanlığı tehdit eden bir sorun olduğunu vurgulayan Külünk, şunları kaydetti:

"Dünyadaki egemenler, uyuşturucuyu ve dijital araçları bir kontrol aracı olarak kullanmak istiyor. Buna dur diyebilecek en güçlü millet, devlet ve biziz çünkü biz aileye inanıyoruz. Aile bu mücadelenin en büyük dayanaklarından birisidir."

Konser öncesi uyuşturucuyla ilgili seminer verildi

Yeşilay Eyüpsultan Şube Başkanı Osman Sinoğlu, etkinliğin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada sadece bir konser için değil, hayatımızın en büyük sorunlarından birisine hayır demek için bir aradayız. Uyuşturucu hem bireyleri ve aileleri hem de gelecek nesillerimizi tehdit eden bir olgu." ifadelerini kullandı.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla 105 yıldır mücadele ettiğini belirten Sinoğlu, "Bu vesileyle herkesi Yeşilay'ın üyesi olmaya davet ediyoruz. Uyuşturucu, hemen yanı başımızda olan ve kapımızı çalan büyük bir tehlike. Bağımlılık endüstrisi, para için insanları kendisine bağımlı ve köle yapıyor. Bizler de bütün gayretimizle bununla mücadele ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Şef Sabriye İşkur yönetiminde 20 şarkılık bir repertuvarla gerçekleştirilen konsere yoğun katılım oldu.

Konser öncesi, Yeşilay ve İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mahalle sakinlerine seminer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucuya Hayır! Konseri - Son Dakika

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