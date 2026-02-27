Uyutmadan Mesane Ameliyatı - Son Dakika
Uyutmadan Mesane Ameliyatı

27.02.2026 11:24
Kapalı akciğeri olan hastaya, bölgesel anestezi ile başarıyla mesane ameliyatı yapıldı.

İdrarda kanama şikayetiyle başvurduğu hastanede mesane kanseri teşhisi konulan hasta, sol akciğerinin kapalı olması nedeniyle uyutulmadan ve belden uyuşturma yöntemiyle yapılan mesane ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Sivas'ta yaşayan 61 yaşındaki Adem Derebaşı idrarda kanama şikayetiyle kentteki hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde hastanın mesane kanseri olduğu tespit edildi.

İleri seviyede kanser olduğu için mesanenin kapalı yöntemle temizlenemeyeceğini değerlendiren doktorlar, açık yöntemle mesanenin tamamen alınmasına karar verdi.

Derebaşı, tedavisi için geldiği İstanbul'da birkaç hastaneye başvurduktan sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü'ne gitti.

Burada Derebaşı'nın mesanesinin alınması gerektiği ancak daha önce geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı sol akciğerinin kapalı olması nedeniyle normalde uygulanan genel anestezi yönteminin uygulanamayacağına karar verildi.

Anestezi doktorlarının ameliyat öncesi değerlendirmeleri sonucunda ise hastaya bölgesel anestezi yapılmasının uygun olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonucunda hastanın mesanesi başarılı bir operasyonla tamamen temizlendi.

"Hasta tam olarak uyumadan mesanesi alındı"

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Faruk Özgör, AA muhabirine, hastanın kendilerine bir patoloji raporuyla başvurduğunu söyledi.

Hastaya ilk ameliyatın Sivas'ta yapıldığını belirten Özgör, "Hasta idrarda kanama şikayetiyle Sivas'ta hastaneye başvuruyor. Kapalı yöntemle mesanesinde bir kitle olduğu saptanıyor. Bu kitle kesildikten sonra bunun kapalı yöntemle tamamen temizlenemeyeceği ortaya çıkıyor. Mesanenin alınması için hasta İstanbul'a geliyor." dedi.

Prof. Dr. Özgör, İstanbul'da birkaç hastaneye başvuran hastanın anestezi riskleri nedeniyle ameliyat olamadığını dile getirdi.

Hastanın çocukken akciğer enfeksiyonundan dolayı tek akciğerini kaybettiğine değinen Özgör, "Bu yüzden anestezi sırasında problem yaşanabileceği düşünüldü. Biz de anestezi konsültasyonu istedik. Normal şartlarda mesanesi alınan hastalar tamamen uyutuluyor. Bu hastada özel bir yöntem uyguladık. Dünyada çok nadir uygulanan bir yöntem. Hasta tam olarak uyumadan mesanesi alındı." diye konuştu.

Prof. Dr. Özgör, hastada ameliyat sonrası dönemde herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve taburculuğunun planlandığını, patoloji sonuçlarına göre hastaya ek tedavi gerekip gerekmediğinin daha sonra değerlendirileceğini kaydetti.

"Bölgesel anesteziyle uyutmadan yaptığımız ameliyat 3 saat sürdü"

Aynı hastanenin Anestezi Reanimasyon Kliniği'nden Doç. Dr. İlke Dolgun ise ameliyat öncesi tüm hastaların anestezi polikliniğinde detaylı değerlendirildiğini anlattı.

Doç. Dr. Dolgun, hastanın tek akciğerli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Doğal olarak genel anestezi böyle hastalarda riskli olabiliyor. Özellikle tek akciğer olan hastalarda genel anestezi riskli olabilir. Hem hastaları uyutma sürecinde oksijenleri düşer ve solunum sıkıntısı yaşarlar. Ama asıl korktuğumuz ameliyattan uyanma sürecidir. Çünkü tek akciğer, iki akciğerin görevini göremeyeceği için uyanma sürecinde sıkıntı yapabilir. Özellikle oksijeni düşer, eskisi gibi soluyamaz ve yoğun bakım süreçlerine kadar gidebilir."

Cerrahi ekiple multidisipliner toplantı yaptıklarına dikkati çeken Dolgun, hastanın uyumadan bölgesel anesteziyle ameliyata alınmasına karar verdiklerini vurguladı.

Doç. Dr. Dolgun, "Bölgesel anesteziyle uyutmadan yaptığımız ameliyat 3 saat sürdü. Ameliyat sürecimiz sorunsuz ve sıkıntısız geçti. Hastamız ameliyat sonrasında yemesine içmesine hızlı şekilde döndü ve sağlığına hızlı kavuştu." ifadelerini kullandı.

"Şu an sağlık durumum çok iyi"

Hasta Adem Derebaşı da 5-6 aydır hastalığının ilerlediğini, böylece tuvalete çıkamama sorunu yaşadığını söyledi.

İlk olarak Sivas'ta doktora gittiğini, orada ameliyat olamayınca İstanbul'a oğlunun yanına geldiğini anlatan Derebaşı, "Bir kişinin vasıtasıyla bu hastaneye geldik. Ameliyatımı planladılar ve başarılı geçti. Şu an sağlık durumum çok iyi. Doktorların hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

