Uzay Misyonu Bilimsel Bir Başarıdır - Son Dakika
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Uzay Misyonu Bilimsel Bir Başarıdır

Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay misyonlarını küçümsemenin bilim insanlarına haksızlık olduğunu vurguladı.

07.11.2024 23:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonuna ilişkin "Gerçekleştirilen bu bilimsel misyonu bir turistik seyahate benzeterek alaya alırsanız, en büyük haksızlığı hem bu bilim insanlarımıza hem de bütün bu bilimsel çalışmalardan ilham alan Türk gençlerine yapmış olursunuz." dedi.

Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin 47 OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında 2002-2022 döneminde satın alma gücü paritesi dolar cinsinden AR-GE harcamasını en çok artıran 2. ülke olduğunu belirten Kacır, "Teknoparklarda yer alan firmalar tarafından bugüne dek 2 trilyon 157 milyar lira yurt içi satış, 11,8 milyar dolar ihracat gerçekleşti. AR-GE ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerden elde edilen satış tutarı da 16 trilyon liranın üzerinde. Türkiye'nin ihracatı sadece savunma havacılık sektöründe 250 milyon dolardan, geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara yükseldi. Bu yıl 6 milyar doları aşıyoruz. İnşallah hızla 10 milyar dolar düzeyine çıkaracağız." diye konuştu.

Bakan Kacır, yapay zekanın çokça konuşulduğuna dikkati çekerek, son 5 yılda TÜBİTAK'ın, yapay zeka alanında üniversiteler ve firmaların 3 bin 42 projesine 5,8 milyar lira destek verdiğini söyledi.

"Türkiye'nin gündemi bilim ve teknolojiyle doldu"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmalarına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye kendi vatandaşlarını uzaya bilimsel araştırma yapmak üzere göndererek bilim tarihinde kendi yolculuğunda yeni bir sayfa açmıştır. Bu elbette milyonlarca gencimiz için ilham kaynağı olmuştur. Aynı zamanda bizim bilim insanlarımızın küresel düzeyde araştırma yapma imkanlarının kuvvetlenmesine vesile olmuştur. Türkiye'deki üniversitelerin araştırma projeleri de insanlı uzay projesi kapsamında icra edildi. Bize haksızlık yapabilirsiniz, biz nihayetinde siyaset yapıyoruz, buna bir yere kadar katlanabiliriz ama siz bu bilim insanlarının aylarca, yıllarca emek vererek hazırladıkları bilimsel araştırma projelerini küçümserseniz, gerçekleştirilen bu bilimsel misyonu bir turistik seyahate benzeterek alaya alırsanız, en büyük haksızlığı hem bu bilim insanlarımıza hem de bütün bu bilimsel çalışmalardan ilham alan Türk gençlerine yapmış olursunuz.

Astronot misyonumuz ve astronotumuzla gerçekleştirdiğimiz programların da seçimle bir ilgisi yoktu. Dünyanın her yerinde astronotlar, bilimsel misyonları icra ettikten sonra deneyimlerini gençlerle çocuklarla paylaşırlar. Bugün, TÜBİTAK bilim dergilerinin aylık 750 bin erişimi var. Nasıl oldu bu? Çünkü biz ocak ayında astronotumuzu gönderdik ve bütün Türkiye'nin gündemi bilim ve teknolojiyle doldu. Bundan hepimizin mutlu olması icap etmez mi? Lütfen bu konuları siyasi malzeme haline getirmeyelim."

"Bu projeleri tüm siyasetçiler olarak sahiplenelim isteriz"

TÜBİTAK'ın faaliyetlerine yönelik bir eleştiriye ise Kacır, "Hepsini tek tek saymayacağım ama ilk yerli ve milli uydumuz RASAT, ilk askeri gözlem uydumuz GÖKTÜRK 2, ilk milli metre altı yer gözlem uydumuz İMECE'yi, ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı TÜBİTAK UZAY geliştirdi ve ODTÜ yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürüyor." yanıtını verdi.

Kacır, Togg'un yanı sıra milli savunma sanayisinin iftihar kaynağı projelerinin siyaset malzemesi yapıldığına yönelik eleştirileri ise şöyle cevapladı:

"Bizim böyle bir derdimiz yok. Elbette her siyasi iktidar, döneminde gerçekleşmiş başarıların gururunu milletiyle birlikte taşıyacaktır. Ama biz bütün bu projeleri tüm siyasetçiler olarak sahiplenelim isteriz. 'KAAN acaba 400 metre irtifayı geçemiyor mu?' dendi. Dünyada bir elin parmağı kadar ülke 5. nesil savaş uçağı üretebiliyor. Bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz gece gündüz çalışıp üretiyor. Bu çamurları atanların aracılığını yapmak bize yakışır mı? KAAN 400 metrede takılı kalmamış, 14 dakika süreyle 10 bin fit, 3 bin 48 metre irtifaya çıkmış. Siz her fırsatta bu milli projelerin aleyhine şeyler söylüyorsunuz. Sonra da bu projeler başarıya ulaştığında bizim iftiharımızın, mutluluğumuzun bir paydaşı olamıyorsunuz, nihayetinde bizi bu projeleri siyasallaştırmakla itham ediyorsunuz. Ben takdiri milletimize bırakıyorum."

Bakan Kacır, güneş hücresi üretimine yönelik bir soru üzerine, "ABD, Çin hücresi kullanılmış güneş panellerinin ülkeye girişine izin vermiyor. Belki Avrupa'nın da böyle tedbirler alma olasılığı var. Dolayısıyla biz entegrasyonu kuvvetlendirirsek, güneş hücresi üretimini Türkiye'de artırabilir, halihazırda güçlü olduğumuz panel üretimini kuvvetlendirecek adımlar atabilirsek, muazzam bir fırsat yakalayabiliriz." diye konuştu.

"Şirketlere ödevler vereceğiz"

Özel meslek liseleri, devlet meslek liseleri ve meslek yüksek okullarında öğrenci sayısının 75 bine ulaştığına işaret eden Kacır, "Bu konuda daha fazla çalışacağız, şirketlere ödevler vereceğiz. Önümüzdeki dönemde Bakanlığımızdan teşvik almış büyük şirketler, daha fazla insan kaynağımıza yatırım yapma durumunda olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kacır, tek dertlerinin topyekün kalkınmanın gerçekleşmesi ve milletçe Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapacak işleri hayata geçirebilmek olduğunu sözlerine ekledi.

Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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