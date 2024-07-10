Uzungöl'de 'insan sapanı' deneyimi korkulu anlara yol açtı - Son Dakika
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Uzungöl'de 'insan sapanı' deneyimi korkulu anlara yol açtı

Uzungöl\'de \'insan sapanı\' deneyimi korkulu anlara yol açtı

Trabzon'un ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Semanur Şahin'in deneyimlemek istediği 'insan sapanı' adı verilen 'bungy catapult'ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanıp havada asılı kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahin, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşarak insanların benzer bir deneyimi yaşamamasını istedi.

10.07.2024 13:22
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TRABZON'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Semanur Şahin, deneyimlemek istediği 'insan sapanı' diye adlandırılan 'bungy catapult'ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanıp, havada asılı kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret eden Semanur Şahin, arkadaşlarıyla adrenalin yaşamak için 'insan sapanı' diye adlandırılan 'bungy catapult'u deneyimlemek istedi. Esneyebilen halatlı mekanizmaya bağlanan Şahin, yerden metrelerce havaya fırlatıldı. Bu sırada halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanan Semanur Şahin, havada asılı kalırken, görevlilerin müdahalesiyle bulunduğu halattan kurtarıldı. Halatın kopma anı ve sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, metrelerce yükseğe çıkan Şahin'in halat kopmasıyla çığlık atarak, hızla düştüğü ve arkadaşların kendisine doğru koştuğu anlar yer alırken, çevredeki görevlinin ise "Abla" diyerek seslendiği duyuldu.

'BU KORKU YAŞANILACAK BİR KORKU DEĞİL'

Semanur Şahin korku dolu anlar yaşadığı görüntüyü sosyal medya hesabından "Mesela ben, ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum. Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum. Çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil" notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uzungöl'de 'insan sapanı' deneyimi korkulu anlara yol açtı - Son Dakika

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