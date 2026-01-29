(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "6 .Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü" törenine katıldı. Bu yılın ödülü, Seçer tarafından Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Lily Tchumburidze'ye verildi. Tchumburidze'yi kutlayan Seçer, "Her insan görevinde, yaptığı işte başarılı olabilir ancak bu başarı içerisinde insani olarak da herkesin sevgisini, saygısını kazanmak kolay değil. Herkes belediye başkanı, milletvekili, hatta günümüzde herkes cumhurbaşkanı olabilir ama sanatçı olmak kolay değil" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer; Şinasi Develi Yürütme Kurulu tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Mersin Barosu, Yenişehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Kültürhane'nin destekleriyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü" törenine katıldı.

Mersin Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen törene, Seçer'in yanı sıra Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Kazım Yüksel, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Şinasi Develi Yürütme Kurulu'nun bu dönem ve geçmiş dönem yürütme kurulu üyeleri, Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) Kurulu üyeleri, kent protokolü, ilçe belediyeleri Meclis üyeleri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kentin dinamikleri, sanat ve edebiyat dünyasından isimler katılım sağladı.

Seçer, organizasyonun öneminden söz etti

Sanatçılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Seçer, Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'nün Mersin adına çok değerli bir organizasyon olduğunun altını çizdi. Seçer, Mersin'in kent değerlerinin, belleğinin, tarihi ve kültürel birikiminin gelecek jenerasyonlara aktarılması için sanatçılara da büyük işler düştüğünü söyledi.

Seçer, geçen yıl yaşamını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'u andı

Ödülün bu yılki sahibi Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Lily Tchumburidze'nin öğrencisi olan ve geçen yıl yaşamını yitiren keman sanatçısı Laçin Akyol'u hatırlatan Seçer, "Akyol'u; elim bir kaza sonucu kaybettik ve sevgiyle anıyoruz" dedi.

"Topluma öncülük ve liderlik yapanlar sanatçılar, yazarlar ve çizerlerdir"

Ödülü alan Tchumburidze'yi kutlayan Seçer, bir değer olarak gördükleri Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'nün dışında en büyük ödülü Tchumburidze'ye öğrencilerinin verdiğinden söz ederek, "Her insan görevinde ve yaptığı işte başarılı olabilir ancak bu başarı içerisinde insani olarak da herkesin sevgisini ve saygısını kazanmak kolay değil. Bunu başarmışsınız. Lily Hanım'ı bir kez de bunun için kutluyorum. Herkes belediye başkanı, milletvekili, hatta günümüzde herkes cumhurbaşkanı olabilir ama sanatçı olmak kolay değil. Bir ülkede demokrasinin gelişmesi, toplumun daha insani bir ortamda yaşamasının sağlanması, bir hukuk devleti olması, insanların ifade özgürlüğünün olması, haksızlıklara karşı gelebilme iradesi gibi konularda topluma öncülük ve liderlik yapanlar sanatçılar, yazarlar ve çizerlerdir" diye konuştu.

"Bu salonda Türkiye oturuyor, Mersin Anadolu gibi"

Kent değerlerinin bir arada olmaması nedeniyle Mersin'in eksik kaldığını belirten Şinasi Develi'nin haklı olduğunu ve bunu için MEDEKA Kurulu ile Tarsus'a Değer Katanlar (TADEKA) Kurulu'nu kurduklarını söyleyen Seçer, "Hepiniz MEDEKA ve TADEKA'ya katkı sunuyorsunuz. Mersin genç bir kent, Mersin'in bugün bu noktaya gelmesi burada olan herkesin emeğinin sonucu. Her birimizin kökü, etnik yapısı, inanç grubu, sosyo-kültürel durumu birbirinden çok farklı. Mersin Anadolu gibi. Mersin'in 200, Tarsus'un ise 8-10 bin yıllık geçmişi var. Bugün bir büyükşehir olarak Türkiye'nin 11. büyük nüfusuna ve Türkiye'de 5.-6. sırada vergisini ödeyen bir ekonomik hacme sahibiz. Tartışmasız, stratejik olarak Türkiye'nin, dünyanın ve Orta Doğu'nun siyasi konjonktüründe en stratejik yere sahip" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye barış ve huzur getireceksek bunun başlatmanın yeri Mersin'dir"

Mersin'deki insan kaynağı değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, "Farklılıklar zenginliğimizdir. Kentin belediye başkanı olarak göğsümü gere gere, başım dik bir şekilde Mersin'in önemini anlatırken; 'Türkiye'de huzuru tahkim edeceksek, Türkiye'ye şamil bir barış ve huzur getireceksek bunun başlatmanın yeri Mersin'dir' diyorum. Mersin kozmopolit bir yerdir. Bunun değerini bilelim" dedi.

"Mersin'in değerlerini açığa çıkarmalıyız"

Mersin'i her alanda daha çok konuşarak ve konu ederek değerlerini açığa çıkarmanın önemine değinen Seçer, bu tip organizasyonların bu amaca aracı olduğunu vurguladı. Mersin'in potansiyeli konusunda kentte yaşayan herkese sorumluluk düştüğünü dile getiren Seçer, "Bu potansiyeli sadece kendimizin ve Türkiye'nin önüne değil, dünyanın önüne koymalıyız. Biz böyle bir kentin hemşehrisiyiz. Bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte eksiklerimizi görerek, daha fazla üstüne koyarak bu konuya daha fazla ehemmiyet vermemizi isterim" diye konuştu.

Seçer, Büyükşehir'in kültür, sanat ve tarih alanındaki çalışmalarını aktardı

Kentin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesinin Mersin için öneminden söz eden Seçer, davetlilere bu konuda Büyükşehir bünyesinde yürütülen çalışmaları aktardı. Mersin Bellek Ofisi'nin sözlü tarih çalışmalarına değinen Seçer, "Arkadaşlarımız kamera ve ses kayıt cihazlarıyla tüm Mersin'i geziyorlar. Yaş almış yurttaşlardan bizim ilk kez duyduğumuz konuları dinleyerek hem videoya hem de yazılı kayıt altına alıyorlar. Bunlar kent adına çok önemli gelişmelerdir" ifadelerini kullandı.

MEDEKA ve TADEKA'nın kent çapında kıymetli işlere imza attığını sözlerine ekleyen Seçer, şunları kaydetti:

"Bu kurullar Mersin'e değer katıyor ve çok önemsiyorum. Her yaptığımız etkinlikte, festivalde imzaları var. Ben bilgi almaları için arkadaşlarımı buraya yönlendiriyorum. Bu yaklaşımımız hem demokrasinin tahkim olmasına katkı sunuyor hem de aldığımız kararların isabetli olmasına neden oluyor. Verdiğimiz ödüllerin birçoğu MEDEKA'nın ürünüdür. Bu yıl Tarsus'ta 4'üncüsünü yaptığımız Uluslararası Tarsus Festivali muhteşem oldu. Bu festival TADEKA'nın çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Mersin'i daha değerli hale getireceğiz. En önemli nokta birbirimizin fikirlerini dinlemek ve saygı duymak. Sizleri daha çok dinlememizin, sizlerin gösterdiği doğrultuda kararlar almamızın kentimiz adına daha hayırlı olacağını düşünüyorum."

"Müzik ve sanat insanı insan yapan en güçlü değerdir"

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Lily Tchumburidze ise Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'ne layık görülmesinin kendisi için büyük bir onur olduğundan söz ederek, "Mersin, hayatımda sadece bir şehir değil; sanatla, gençlerle ve umutla bağ kurduğum çok özel bir yer. Bu şehre yaklaşık 30 yıl önce geldim ve bir eğitimci olarak öğrencilerime yalnızca müzik notaları değil, müziğin kalpten kalbe geçen duygusunu da aktarmayı her zaman amaçladım. Çünkü müzik ve sanat insanı insan yapan en güçlü değerdir" dedi.

Genç keman sanatçısı Laçin Akyol'u sevgi ve özlemle anan Tchumburidze, "Sesi artık aramızda olmasa da içimizde bıraktığı his her zaman yaşayacak" dedi.

Tchumburidze, ödülünü müziğe, sanata tutkuyla bağlı olan tüm gençlerle ve sanatı bu kentin ruhuna işleyen Mersin sanatseverlerine ithaf etti.

Ödül Töreni'nde ayrıca; Ödül Kurulu Dönem Sözcüsü Ayferi Tuğcu da bir konuşma yaparken, Başak Keskin tarafından da ödüle ilişkin bilgi verildi. Tchumburidze'nin öğrencileri tarafından hazırlanan videonun izlenmesi ile devam eden törende konuşmalardan sonra ise Seçer tarafından Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Tchumburidze'ye takdim edildi. Seçer ayrıca Tchumburidze'ye Mersin'den Kadın Kooperatifi tarafından üretilen el emeği iğne oyası hediyeyi takdim etti.

Lily Tchumburidze hakkında

Lily Tchumburidze, 30 yılı aşkın süredir Mersin'de hem icracı hem de eğitmen olarak çağdaş müzik yaşamına yön veren önemli sanatçılardandır. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin ardından Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın kuruluşunda aktif rol almış; geliştirdiği keman eğitimi anlayışıyla öğrencilerine evrensel müzik değerlerine dayalı güçlü bir estetik bilinç kazandırmıştır. Yetiştirdiği öğrenciler ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde ederek Mersin'in kültürel görünürlüğünü artırmış, böylece Tchumburidze kentin müzik yaşamında kalıcı bir etki yaratmıştır.