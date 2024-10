Seçer: Gençler İktidar Olmalıyız

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Gençlik Kolları 17. Olağan Kongresi'ne katıldı. Partilerin başarısında örgütsel bağlılığın ve dinamizmin en önemli etkenlerden olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Eğer bir partide, örgüt dinamikse, enerjisi yüksekse, çalışıyorsa hedefe emin adımlarla yürüyoruz demektir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen CHP Mersin İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Başkan Seçer, gençler tarafından "Geleceği Gençler Seçer, Yanındayız Vahap Seçer" sloganları ile karşılandı. Divan Başkanlığı'nı Çağdaş Güzel'in yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Partilerin başarısında örgütsel bağlılığın ve dinamizmin en önemli etkenlerden olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, şunları dile getirdi:

"Biz iktidar olmalıyız, iktidar olacağız"

"Örgütteki dinamizm aslında geleceğe de işaret eder. Eğer bir partide örgüt dinamikse, enerjisi yüksekse, çalışıyorsa, gündemi takip ediyorsa, hiyerarşik çerçevede herkes görevini yapıyorsa hedefe emin adımlarla yürüyoruz demektir. Cumhuriyet Halk Partisi asırlık çınardır, bu esastır, bu gerçektir, bu değiştirilemezdir. Dünyanın en kadim, en birikimli, en deneyimli partisidir. Belki de dünyada; bir ülkede, bir toplumda geçirdiği evrelerle başka hiçbir partinin yaşamadığı hadiseleri, olayları, süreçleri yaşamış; sadece kendi ülkesinde değil, tüm dünyada yaşanan olaylara şahitlik etmiş ve bu süreci fevkalade yöneten ve bu siyasileri yetiştiren bir siyasi partidir. Belki de dünyada savaş meydanlarında kurulmuş tek siyasi partidir. Biz partimizle, partimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'le gurur duyuyoruz. Biz onun yol arkadaşlarıyız. Bize çalışmak, dürüstlük, ahlaklı olmak, vatan, millet, insan sevgisi yaraşır. Cumhuriyet Halk Partili insanın, CHP'nin temel ilke ve prensipleri çerçevesinde bu topluma hizmet ediyor olması lazım. Biz böyle gençler olmanızı arzu ederiz. Bizler de böyle olmak için gayret eden, gecesini gündüzüne katan, halkın karşısına çıktığınız zaman başınız dik, alnınız açık gezin diye çaba sarf eden yöneticileriz. 2019'dan sonra Mersin'de bir şey değişti, sonra çok şey değişti. 2019 yılından bu yana Mersin'de bu yaşanıyor. Elbette başarılıyız. 2019'da üç ilçe belediyesi ve büyükşehri yüzde 45 oyla kazandık. Şimdi 7 ilçe belediyesi yine büyükşehri yüzde 60 rekor oyla kazandıysak bu örgütler başarılıdır. Biz iktidar olmalıyız, iktidar olacağız."

Başkan Seçer, yerelde verdikleri hizmetin vatandaşın kalbine dokunduğunu sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

" Siyaset; halkın içinde, sokakta, tarlada olmalı"

"Yerel yönetimlerle toplumun sinir uçlarına dokunduk, toplumun kılcal damarlarına girdik. Bütün sorun alanlarını gördük ve o sorun alanlarını ortadan kaldırıp toplumun mutlu olmasını, memnuniyet duymasını sağladık. Bugüne kadar gidilmeyen hanelere gittik, girilmeyen sokaklara girdik ve dokunulmayan ellere dokunduk. Siyaset; halkın içinde, sokakta, tarlada olmalı. Hep beraber çalışacağız ve çalıştık. Ben örgütlerime teşekkür ediyorum. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kademe her çalışmamızda yanımızdaydı. Her gittiğimiz mahallede ve seçim sathı mahalline girildiğinde keyifle seçim çalışması yaptık. Vatandaşlarımız kapısını ardına kadar açtı. Kimseyi ayırt etmedik. Atatürkçülüğümüzle, Cumhuriyet Halk Partililiğimizle övünç duyuyoruz ve biz herkesi kucaklıyoruz, kucaklayacağız. Yoksa zinhar yüzde 60'ları alamazsınız. Hepimiz bir bütünüz, bu ülkenin de şerefli vatandaşlarıyız. Bu anlayışla çalışacağız."

CHP Mersin İl Gençlik Kolları'nın disiplinli ve gayretli bir şekilde çalışkan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Seçer, gençlere, dinamik ve iletişime açık olmaları tavsiyesinde bulundu. Mersin'in üniversiteler dolayısıyla çok önemli bir gençlik kenti olduğunun altını çizen Seçer, şunları kaydetti:

"Biz kavga etmeyiz ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz"

"Bu kentte 60 bin üniversite öğrencisi var. Siz Türkiye'nin en şanslı gençlerindensiniz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li bir belediye başkanıdır. Belediyenin gençlere yönelik projelerini, uygulamalarını, onlara yaptığı katkıları ezbere bilmek durumundasınız. Gençlerle iletişim içerisinde olacaksınız. Gençlere, partimizin politikalarını, belediyelerimizin hizmetlerini anlatacaksınız. Sizler bizim toplumdaki görünen yüzümüzsünüz ve sizlerle gurur duyuyoruz. Biz kavga etmeyiz ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Yeri gelir, haksızlığın karşısında kaya gibi durmasını da biliriz ama şiddeti, kavgayı sevmeyiz. Tatlı dilin, barış, kardeşlik ve insanlık dilinin açamayacağı kapı yok. İnsanlar kötü sözler karşısında savunmaya geçer ama tatlı ve güzel sözün karşısında savunma mekanizması çalışmaz. Gençlerimize tavsiyem; toplumla iyi iletişim kurmaları, partinin politikalarını iyi bilmeleri, bunları yalın, güzel ve anlaşılır bir dille aktarmaları ve halkın içinde olmalarıdır. Zaten bizim adımız da Cumhuriyet Halk Partisi."

Konuşmasının sonunda görev süresi dolan mevcut başkan Alkım Sümer'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Seçer, yeni seçilen Okan Kaya ve yönetimine de başarılar diledi. Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beraberlik içerisinde partimizi çok daha güzel günlere taşıyacağız"

"Alkım Başkan görevini en iyi şekilde yapmak için gayret içerisinde oldu. Her zaman bizlerle beraber yürüdü. Partililerini sevdi, partisini ön plana çıkardı. Kendisine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Şimdi bir başka genç arkadaşımız görevi teslim alacak. Okan Başkan'ımıza başarılar diliyorum. O da genç bir kardeşimiz, oluşturduğu yönetimi ile bizimle beraber, bizim de her zaman dimdik yanında olduğumuzun bilinciyle, çalışmalarını, o bayrağı aldığı yerden devam ettirecek. Zaten partide görevdaşlık, yoldaşlık budur. O da o bayrağı aldığı yerden daha yükseklere taşımak için gayret içerisinde olacak. Ben gençlerimize inanıyorum. Bir baba olarak söylüyorum; hepinizi bir baba şefkatiyle seviyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Her zaman yanınızda olacağız. Sizin acınız bizim acımızdır, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Yan yana, birlikte, beraberlik içerisinde partimizi çok daha güzel günlere taşıyacağız."

Kongrede, önceki dönem CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, Divan Başkanı Çağdaş Güzel, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Hasan Ufuk Çakır ile göreve yeni seçilen CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından CHP Mersin İl Gençlik Kolları tarafından Başkan Seçer'e doğum günü sürprizi yapıldı. Başkan Seçer gençlerle birlikte pasta kesti. Seçer, gençlerle birlikte fotoğraf çektirdikten sonra kongreden ayrıldı.