Vahap Seçer: Deniz ve Kara Kirliliği Konusunda Yetkilileri Tedbir Almaya Davet Ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vahap Seçer: Deniz ve Kara Kirliliği Konusunda Yetkilileri Tedbir Almaya Davet Ediyoruz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Deniz ya da kara kirliliğinden sadece Büyükşehir Belediyeleri sorumlu değildir. Denetim asıl ve birinci anlamda, makro politikalar üreten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdadır" dedi.

13.04.2025 11:27  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Deniz ya da kara kirliliğinden sadece Büyükşehir Belediyeleri sorumlu değildir. Denetim asıl ve birinci anlamda, makro politikalar üreten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdadır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Mersin Kent Konseyi'nin öncülüğünde düzenlenen "Denizle Bütünleşen Kent: Mersin'de Vizyonel Bir Dönüşüm, Kent ve Deniz Konferansı"na katıldı. Konferansta; denizcilik, çevre, turizm ve sürdürülebilir kalkınma temalarında kentin geleceğine dair önemli başlıklar ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen konferans; Büyükşehir Belediyesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mersin Kent Konseyi, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Rota Yelken Kulübü ve Biosphere Mersin iş birliğinde gerçekleştirildi.

Denizlerin temiz tutulması noktasında sadece kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine değil, vatandaşlara da görevler düştüğünü kaydeden Seçer, "Hepimiz kenti koruyacağız. Caddeye atılan bir sigaranın, bir kağıt parçasının, rögarlara süpürülen yaprakların ya da diğer bir takım kirli maddelerin denizle ne alakası var diye düşünmeyin. Onlar denize gidiyor, denizi kirletiyor ve denizi perişan ediyor. Deniz kirliliğinin yüzde 85-90'ı kara kaynaklı" dedi ve Mersin Büyükşehir olarak denizi korumak için yaptıkları hizmetleri sıraladı.

"Gemilere şu ana kadar 16 milyon dolar ceza yazdık"

Seçer, deniz taşımacılığı yaparken deniz kirliliğine neden olan gemilere en yüksek cezayı yazan belediyenin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurguladı:

"2019'da göreve geldik. Gemilere şu ana kadar 16 milyon dolar ceza yazdık. Bizim koordinatlarımız çok dardı. Bakanlığa rica ettik. Kısmi olarak koordinat genişliğimizi kabul ettiler. Şimdi Kulak'tan Çeşmeli'ye kadar denetliyoruz. Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve komşu ilimiz Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 2 belediye bu hakka sahip. Türkiye'de her 2 belediye de Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ne sahip. Biz de kurduk ve şu anda denizlerimizin üzerinde kuş uçurmuyoruz. Biz mütemadiyen Bakanlığa 'Koordinasyonlarımızı genişletin, biz daha fazla denetim yapalım' diyoruz ancak bakanlık bunun yerine bir mevzuat değişikliğine giderek, kestiğimiz cezaların yüzde 50'sini almaya başladı."

Seçer, Seyhan Nehri'nin yarattığı deniz kirliliği konusunda yetkililere çağrı yaptı

Seyhan Nehri'nin yaratmış olduğu deniz kirliliğinden duydukları şikayeti de dile getiren Seçer, yetkililere tedbir almaları için seslendi:

"Bizim sınırlarımızın dışında başlıyor ama bizim sınırlarımızda denize dökülüyor ve muazzam miktarda sanayi atığı denizlerimize boca ediliyor. Bu toplantı aracılığıyla yetkilileri bir kez daha bu konuda tedbir almaya davet ediyoruz. Deniz ya da kara kirliliğinden sadece Büyükşehir Belediyeleri sorumlu değildir. Hatta biz bu konuda 2. ya da 3. derecede sorumluyuz. Bizim yetki alanımız da çok dar. Denetim asıl ve birinci anlamda, makro politikalar üreten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdadır."

Büyükşehir olarak nehirlere Deniz Çöpleri Bariyer Sistemi kurduklarından ve bu sayede de nehirlerin taşıdığı atıkların önüne geçtiklerinden söz eden Seçer, "Mersin'in topoğrafik özelliği gereği, birçok dere denizle buluşuyor. Herkes ve özellikle de yazlık bölgelerde insanlar çöplerini düşünmeden ve idrak etmeden oraya boşaltıyor. Yağmurlar alıyor o çöpleri denize götürüyor" dedi ve vatandaşları da çöpleri derelere boca etmemeleri noktasında uyardı. Seçer ayrıca, Mavi Kart Sistemi ile de teknelerin atıklarını kontrol altında tutup, deniz kirliliğinin önüne geçtiklerini vurguladı.

"Yatırıma karşı değilim ama çevre dostu yatırımların yanındayım"

Mersin Büyükşehir'e ait 12 adet halk plajı bulunduğunu ve bunlardan 5 tanesinin de Mavi Bayraklı olduğunu kaydeden Seçer "Mersin'de toplam 11 Mavi Bayraklı plajımız var. Mersin'de 3 adet marina var ve bunlar bizim uhdemizde değil. Balıkçı Barınağı var, yetkimiz ve sorumluluğumuz yok, temizliğini biz yapıyoruz" dedi. Yatırıma karşı olmadıklarının vurgusunu yapan, ancak muğlak olan hiçbir şeye de onay vermeyeceklerinin altını çizen Seçer, "Biz, sizin adınıza onay veriyoruz. Eğer ortaya çıkacak yapı, şimdi şikayet ettiğimiz marinaların AVM'ye dönüşmesi gibi bir durumda olursa biz sizlere mahcup oluruz. Kentimizi korumak zorundayız. Kentimizi daha yaşanabilir bir kent yapmak, çocuklarımıza iyi bir miras bırakmak için çalışıyoruz. Yatırıma karşı değilim, yatırımın yanındayım ama çevre dostu, çevreyi, denizi, doğayı ve ekosistemi önceleyen yatırımların yanındayım" diye belirtti.

Seçer, uluslararası projelerin önemine dikkat çekti

Seçer, uluslararası kurum ve kuruluşlarla da iş birlikleri bulunduğunu sözlerine ekleyerek, beraber yürüttükleri projeler olduğunu vurguladı. Avrupa Akdeniz Politikaları'nın oluşturulmasında da Mersin'in kilit role sahip olmasını istediklerini kaydeden Seçer, uluslararası projelere ve uluslararası üyeliklere önem verdiklerini söyledi. 'Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı' projesinin tamamlandığını kaydeden Seçer, bu proje ile Akdeniz ve kıyı alanlardaki iyi uygulama örneklerinin artırılması hedefleriyle eğitimler, seminerler ve farkındalık artırıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Avrupa Birliği'nin 'Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu'nun destekçisi olan kurumlar arasında yer alarak deniz ekosisteminin sağlığını korumak için çalıştıklarını ifade eden Seçer, Haziran ayında da Fransa'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda kurulacak uluslararası koalisyona katılarak küresel mücadelede yerlerini alacaklarını kaydetti.

ODTÜ ve MESKİ iş birliğiyle Temiz Akdeniz Projesi kapsamında deniz kirlilik haritasını oluşturduklarını sözlerine ekleyen Seçer, ODTÜ ile çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. ODTÜ ile yaptıkları yapay resif çalışması hakkında da bilgi veren Seçer, yapay resifleri Marina- Mezitli uygulama alanına bırakarak ekosistemi canlandırdıklarını aktardı. Seçer, proje kapsamında 3D yazıcı ile üretilen yapay resifleri o noktaya yerleştirdiklerini ve takibinin devam ettiğini söyledi. Küçük ölçekli balıkçılara sağladıkları destekler hakkında da bilgi veren Seçer, bunların yüzde 100 hibeli olduğunu kaydetti. Babil Su Sporları Merkezi'ni kurduklarını dile getiren Seçer, "Orada yelken, kanal ve kürek kurslarına devam ediyoruz ve bunları geliştireceğiz, sayısını artıracağız. Yüzme kurslarını da önemsiyoruz ve bugüne kadar 4 bin çocuğumuza yüzme kursu verdik. Toroslar'da çocuklar için açtığımız Yarı Olimpik Havuzumuzda da bu yaz hizmet verilecek" dedi.

Program, plaket ve hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Vahap Seçer, Denizcilik, Güncel, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vahap Seçer: Deniz ve Kara Kirliliği Konusunda Yetkilileri Tedbir Almaya Davet Ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

12:23 Van’da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
11:35 Silivri’de gece yarısı operasyonu İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi
10:33 Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
09:34 DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 12:58:51. #7.13#
SON DAKİKA: Vahap Seçer: Deniz ve Kara Kirliliği Konusunda Yetkilileri Tedbir Almaya Davet Ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement