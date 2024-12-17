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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin Uluslararasılaşma Ana Planı Toplantıları Fahri Konsoloslar Buluşması"na katıldı. Mersin'i daha da yukarı çekmek için adım atmak isteyen herkesin fikrini önemsediklerini söyleyen Başkan Seçer, "Mersin adına daha güzel günler bizleri bekliyor. Zaten kendi dinamikleriyle de hızlı yükselen bir kent. Mersin geleceğin yıldız kenti" diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mersin Uluslararasılaşma Ana Planı Toplantıları Fahri Konsoloslar Buluşması'na katıldı. Toplantıda Şili, Slovakya, Moldova, Litvanya, İsviçre, Etiyopya, Avusturya, Danimarka Fahri Konsolosu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ve Mersin Ticaret Borsası'nın (MTB) Yönetim Kurulu Başkanları ile Meclis Başkanları yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Seçer, Mersin'i bütün dinamikleri ile uluslararası arenada tanınır hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Seçer, şöyle konuştu:

"Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz"

"Mersin'i her alanda ileri taşıma çabası içerisindeyiz. Uluslararası ilişkiler, iletişim, projeler, yurtdışı kardeş şehir protokolleri, kültürel alanda yaptığımız aktiviteler, çevre alanında yürüttüğümüz projelere kadar birçok çalışmayı aslında uluslararasılaşmanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ama tabi şehrimizde sadece belediye yok. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları başta olmak üzere, fahri konsoloslar, iş insanları gibi birçok dinamikler de var. Bu nedenle uluslararasılaşma noktasında şehrimizdeki bütün bu dinamikleri harekete geçirmenin çok daha önemli ve çok daha değerli olduğunu düşünüyoruz."

Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Şube Müdürlüğü adına Şube Müdürü Elif Tanburoğlu ve MTSO adına Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Filik de "Mersin'in uluslararasılaşmasına dair yapılan ve yapılması hedeflenen projeler" kapsamında birer sunum yaptı. Sunumlar tamamlandıktan sonra konukların görüş ve önerileri dinlendi.

"Bir arada hareket edersek, çok daha yararlı sonuçlar elde edebiliriz"

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Seçer, uluslarasılaşma çabalarının Mersin var olduğu sürece devam etmesi gerektiğini ve bunun hem kamu hem de özel sektörün bir araya gelmesiyle daha kolay olacağını vurguladı. Seçer, "Uluslararasılaşma konusu Mersin var olduğu sürece üzerinde durulması gereken bir konudur. Kamu, özel sektör ve üniversite bir arada hareket edersek çok daha yararlı sonuçlar elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaksa Mersin de ilelebet yaşayacaktır"

İsimlerin geçici kurumların kalıcı olduğunun altını çizen Seçer, "Biz kamu kurumlarıyla her açıdan iş birliği yapma gayreti içerisindeyiz. Uluslararasılaşma konusu birkaç kurumun değil, birçok kurumun dahil olması gereken bir konu. Devlette devamlılık esastır, hayatta da devamlılık esastır. Ülkemiz ve Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaksa Mersinde ilelebet yaşayacaktır. Bizler bir zincirin ilk halkasını oluşturuyoruz" diye konuştu.

Seçer, gerçekleştirilen projelerde bir süreklilik olması gerektiğini ve kentin aktörlerinin desteğini istediğini vurgulayarak, "Biz katarı çekeriz. Sadece attığımız adımlar da birlikteliğinizi istiyoruz. Bahsi geçen tüm organizasyonlara herkesi dahil ederek ilerleyelim ve bir süreklilik olsun istiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin son 6 yıl içerisinde uluslararası ilişkilerde hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük aşamalar kat ettiğini belirten Seçer, Mersin'in gelişimi için siyaset üstü adımlarla hareket ettiklerini vurguladı. Sadece turizm sektöründe değil her alanda sağlanabilecek iş birlikleri, kardeş şehir uygulamaları veya çevre uygulamalarının önemli olduğunu dile getiren Seçer, amaçlarının Mersin'in gelecek yıllarının sağlam temeller üzerine kurulması olduğunu kaydetti.

İlk toplantı olmasına rağmen verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Seçer, şöyle devam etti:

"Kısa, orta ve uzun vadede atacağımız adımlar var"

"Övünerek söylüyorum; toplantılar Mersin'in şu anki birliğine, huzuruna değer katıyor. Davet alan herkes burada ve herkes söz aldı, duygu ve düşüncelerini söyledi. Bunları şehirlerde yapmak kolay değil. Her konuyu açıkça konuşuyoruz. En azından bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada kısa, orta ve uzun vadede atacağımız adımlar var. Bu sunumları sizlere gönderecek, bunları birer birer takip edeceğiz. Biz sizleri de atacağımız adımlara dahil edeceğiz."

Mersin'i daha da yukarı çekmek için adım atmak isteyen herkesin fikrini önemsediklerini söyleyen Seçer, şöyle tamamladı:

"Mersin geleceğin yıldız kenti"

"Yeter ki bir fark yaratalım, bir şeyler yapalım. Turizme yönelik çalışmalarda bazı eksiklerimiz olabiliyor. Yoksa iş yapma kabiliyetinden yoksun insanlar değiliz. En azından iyi yolda olan bir yerel yönetim yapısı var. İşimizi ciddi yapıyoruz, bundan emin olabilirsiniz. Umut ediyorum Mersin adına daha güzel günler bizleri bekliyor. Zaten kendi dinamikleriyle de hızlı yükselen bir kent. Mersin geleceğin yıldız kenti, son derece doğru bir yakıştırma ve tespit. Umarım böyle bir şehir olacağız."

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kentin sorunlarına ilişkin ortaklaşmanın Mersin açısından iyi olacağına işaret etti. Mersin'in kabuğundan çıkarak uluslararası bir boyuta çıkması gerektiğini söyleyen Çakır, şunları kaydetti:

"Mersin'in kabuğundan çıkıp hak ettiğini alması lazım"

"'Mersin için nasıl birleşebiliriz? Mersin'i nasıl marka yaparız? Mersin'i ulusala nasıl gösterebiliriz? Mersin'i uluslararası boyutta nasıl verebiliriz?' bu soruların cevabı ortak verilmeli. '184 ülkeye ihracat yapan Mersin, ticaret kenti' diyoruz. Hak ettiğimiz yerde olmadığımız için artık kabuğumuzdan çıkmalıyız. Elimizde her şeyimiz var, tüm altyapımız buna hazır. Bu altyapıyla beraber biz iyi bir noktaya gelebileceğimizi ve bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz."

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de Akdeniz çanağındaki İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler ile daha fazla diyalog kurulması taraftarı olduğunu söyledi. Turizmden akademik iş birliklerine, sinema sektöründen markalaşmaya kadar her alanda gerek kamu kurumu olarak gerek özel sektör olarak Mersin'in tüm dinamiklerinin kentin etrafında kenetlenmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, "Ortak bir Mersin Tanıtım Grubu oluşturup, hedef ülke ve sektörleri belirleyerek bu yönde stratejileri oluşturmalıyız" diye konuştu.

"Mersin'i tanıtmazsanız, turizmini geliştiremezsiniz"

Toplantının Mersin için çok yararlı olacağını kaydeden MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise, Mersin'in tanınması için turizmin gelişmesi gerektiğini kaydetti. İzol, "Mersin'i tanıtmazsanız, turizmini geliştiremezsiniz. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları var ve Vahap Seçer gibi bir Belediye Başkanımız var. Bizim ondan yararlanmamız lazım" diyerek, kentteki turistik değerlerin ön plana çıkarılması ve turizmin gelişmesi için hep beraber çalışılması için çağrı yaptı.

Mersin'i dünyaya tanıtmak için kentin aktörleri bir araya geldi

Danimarka Krallığı Fahri Konsolosu ve Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Josef Atat, "Mersin ve Tarsus, gastronomi açısından en önemli yerlerden bir tanesi. Çok başarılı bir mutfağımız var. Bunlara önem verelim. Biz ilk önce Mersinli sonra Danimarka Fahri Konsolosuyuz" dedi. Danimarka'nın yeşil dönüşüme çok önem verdiğini kaydeden Atat, bu noktada Mersin'de atılacak adımlar için iş birliğine açık olduklarını da kaydetti.

Mersin'i uluslararası boyuta taşımak için atılan adımların çok değerli olduğunu söyleyen Moldova Fahri Konsolosu Ufuk Maya, "Moldova'da Gagavuzya Özerk Bölgesi var, Türkiye için çok önemli. Özerk bölgede Gagavuz Türkleri yaşıyor. Türkiye için stratejik bir ülke olduğunu düşünüyorum" diyerek, Moldova ile olan ilişkilerin geliştirilebilmesi adına turizm sektörüne de büyük görev düştüğünün altını çizdi.

Mersin'in paydaşlarının ortak hareket etmesini değerli bulduğunu söyleyen Slovakya Fahri Konsolosu Emir Bozkaya, Slovakya ile Mersin'in ilişkilerinin gelişmesi adına bazı projelerini paylaştı. Turizm alanında atılacak adımların önemli olduğuna değinen Bozkaya, pek çok yatırım için de ellerinden geleni yapabileceklerini söyledi.

Kardeş şehir iş birlikleri ile Mersin'in daha da ileriye taşınabileceğini belirten Litvanya Fahri Konsolosu Armağan Öner, "Bu ilişkileri arttırdığı sürece, özellikle bu iletişimi ne kadar arttırırsak bir liman şehri olan Mersin'e faydası olur" dedi.

Yıllarca Mersin'i birleştiren bir gücün eksikliği olduğunu söyleyen Şili Fahri Konsolosu Kerem Muradi ise bu tarz çalışmaları önemsediklerini vurgulayarak emek verenlere teşekkür etti.