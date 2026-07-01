Vakfıkebir\'de İHA Düşmesi

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde mahalle yoluna insansız hava aracı (İHA) düştü. Ekipler, ağaç dallarına çarpıp düşen İHA'dan çevreye savrulan parçaları toplayıp, inceleme başlattı.

İlçeye bağlı Açıkalan Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçların dallarına çarpan İHA, yola düştü. İHA'nın parçaları çevreye saçılırken, ses üzerine dışarı çıkan mahalleli durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevreye savrulan İHA parçalarını toplayıp, incelenmek üzere götürdü.

Mahallede oturan Ahmet Sağlam, İHA'nın saat 05.20 sıralarında düştüğünü belirterek, "Amcamın oğlunun yaşadığı bölgede meydana geldi, o da gitti baktı, sonra da muhtara ve gerekli yerlere haber verildi. Geldiler, inceleme yaptılar. Ekipler inceleyecek ve nereye ait olduğu tespit edilecek" dedi.

'AĞACA ÇARPARAK YOLA DÜŞTÜ'

Açıkalan Mahalle Muhtarı Halim Sağlam da "Mahallede yaşayanlar gürültü sesi duydu. Yetkili arkadaşlar geldi, incelemeler yapıldı. Düşen İHA parçalarını ekipler topladı. İncelenecek ve ne olduğu aydınlığa kavuşacak. Ağaca çarparak yola düştü" diye konuştu.