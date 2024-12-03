Vali Canalp: Son bir ayın karakteristik özelliği, toplumsal olaylardı

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BATMAN Valisi Ekrem Canalp, Kasım ayı Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Son bir ayın karakteristik özelliği toplumsal olaylardı. Polisimiz, jandarmamız yoğun bir şekilde toplumsal olaylara müdahale ile ilgili tedbir almak zorunda kaldı" dedi.

Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kasım ayında kentte gerçekleştirilen güvenlik, asayiş, göçmen kaçaklığı, siber suçlar, terör ve narkotik operasyonlarına ilişkin, Valilik binasında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ile birlikte değerlendirmede bulundu. Yılın 11 ayında 823 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğibi ifade eden Vali Canalp, "Narkotik olaylar söz konusu olduğu zaman Kasım ayı içerisinde polis ve jandarmamız tarafından toplamda 156 olaya müdahale edilerek, 168 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yılbaşından itibaren adli işlem yapılan şahıs sayısı yüzde 39'lük bir artışla 1781'den 2479'a yükselmiştir. 11 aylık dönem içerisinde toplamda 202 şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderilmiştir. Kasım ayı içerisinde 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 11 aylık dönemde ise ele geçirilmiş olan uyuşturucu madde miktarı 823 kilograma ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde de 34 bin 825 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir bunlara ilaveten. Toplamda bu 823 kilogramlık uyuşturucu yakalaması Batmanımız açısından da ülkemiz açısından da çok ehemmiyetli bir rakamdır çünkü bizim devlet olarak uyuşturucuyla mücadelede nasıl bir performans sergilediğimizin en esaslı göstergelerinden bir tanesidir" dedi.

'1 AYDA 99 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ'

Vali Canalp, Kasım ayında 99 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini belirterek, "Kaçakçılık ve organize suçlar söz konusu olduğunda ise, Kasım ayında toplamda 73 kaçakçılık ve organize suç olayına müdahale edilmiş ve 78 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu ay içerisinde toplamda 99 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiş ve 21 bin paket de kaçak sigara ele geçirilmiş durumdadır. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele başlığı altında ise, 15 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yılbaşından itibaren Batman ilimizde adli işlem yapılan kişi sayısı da 159'a ulaşmıştır. Siber suçlarla mücadele bizim yine ehemmiyet vermiş olduğumuz önemli bir suç kategorisidir. Bu çerçeve içerisinde de Kasım ayı içerisinde toplam 117 adli işlem yapılmış ve 25 şüpheli de tutuklanarak, cezaevine gönderilmiştir. 11 aylık dönem içerisinde ise toplam tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs sayısı 156'ya ulaşmış durumdadır" diye konuştu.

'KASIM AYINDA 952 ASAYİŞ OLAYI MEYDANA GELDİ'

Vali Canalp, yıl içerisinde 6799 aranan şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Asayiş olaylarına genel olarak baktığımız zaman ise şunu görmekteyiz, Kasım ayında toplamda 952 asayiş olayına polisimiz ve jandarmamız tarafından müdahale edilmiştir. Evden hırsızlık olaylarımız 2023 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığı zaman yüzde 17 olarak düşüş sergilemiştir. Mal varlığına karşı işlenmiş olan suçlar içerisinde hırsızlık, dolandırıcılık, yan kesicilik ve yağma gibi 9 ana suç kategorisi söz konusu olduğu zaman ise 11 aylık dönemi bir önceki yılın 11 ayıyla karşılaştırdığımız zaman toplamda yüzde 21'lik bir düşüşü Batman'da sağlamış durumdayız. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Kasım ayında mahkemelerce aranan 548 şahıs yakalanmış ve bu şahıslar hakkında da cezaevine gönderme işlemi yapılmıştır. 2024 yılı içerisinde toplamda mahkemelerce aranan 6799 şahıs bu şekilde yakalanarak, cezaevlerine gönderilmiş durumdadır. Terörle mücadele ana başlığımız söz konusu olduğunda Kasım ayı içerisinde toplamda 36 olayda 207 şahsa adli işlem yapılmıştır ve bunların içerisinden 44'ü tutuklanmış, 54 şahıs hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanmıştır" dedi.

'SON BİR AYIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TOPLUMSAL OLAYLARDI'

Son 1 ayda kentte meydana gelen olayların karakteristik özelliğinin toplumsal olaylar olduğunu ifade eden Vali Canalp, şöyle konuştu:

"Son bir ayın karakteristik özelliği toplumsal olaylardı. Polisimiz, jandarmamız yoğun bir şekilde toplumsal olaylara müdahale ile ilgili tedbir almak zorunda kaldı. Personelimizi, zamanımızı, enerjimizi önemli ölçüde bu toplumsal olaylara harcamak durumunda kaldık. Ancak net şekilde gördüğünüz üzere ne asayişten ne uyuşturucu ile mücadeleden herhangi bir şekilde en ufak bir taviz vermeden, hızımızı arttırmak suretiyle çabamıza, gayretimize devam ettik. Protesto demokratik bir haktır. Hukuk devletinin, Anayasanın tanımış olduğu bir haktır ve bu hak kanuna, nizama uygun şekilde yerine getirildiği zaman hiçbir şekilde problem teşkil etmez. Bu devlet adına da problem teşkil etmez, halk adına da problem teşkil etmez. Ancak o protesto demiş olduğumuz işin içerisine eğer taşlama girerse, vandallık girerse, belediye otobüslerini taşlayıp camlarını kırmak, bizim belediyenin yapmış olduğu güzelim otobüs duraklarını tahrip etmek, engelli şarj istasyonlarını tahrip etmek, kent mobilyalar olan oturma gruplarını tahrip etmek, bunlar söz konusu olduğu zaman bunun demokratik bir hak olduğunu söylememiz mümkün olmaz. Esnafımızın camının çerçevesinin kırılması, indirilmiş olması da demokratik hak değildir. Saymış olduğumuz tutuklamaların içerisinde bunlar da var. Toplumun huzurunu bozacak şekilde taşkınlık yapan bu şekilde Batman'a, Batmanlılara zarar vermiş olan kişilerin tutuklanması söz konusu. ya da bazı kişiler hakkında ev hapsi ve adli gözetim süreçlerinin takibi söz konusu. Bu şekildeki yargılamalarda devam ediyor."

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,