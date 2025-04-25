İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Sırayla; Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Gül, doktorlarla görüşerek vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Odalarında ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet de eden Vali Gül, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?