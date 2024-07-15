Vali Tanrısever'den Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde sel incelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Tanrısever'den Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde sel incelemesi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, izin dönüşü geçtiğimiz hafta gerçekleşen sel felaketinden etkilenen Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde incelemelerde bulundu. Sel afetinin hasar verdiği alanlarda incelemeler yaparak vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Tanrısever, afetin izlerinin biran önce silinmesi ve gerekenlerin en kısa zamanda yapılması talimatını verdi. Devlet-millet el ele vererek bu tür afetlerin yaşanmaması için çalışacaklarını belirten Vali Tanrısever, vatandaşların da tedbirlerini alması gerektiğini vurguladı.

15.07.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Tanrısever'den Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde sel incelemesi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, izin dönüşü geçtiğimiz hafta gerçekleşen sel felaketinden etkilenen Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde incelemelerde bulundu.

Karayolları, DSİ ve İl Özel İdaresi yetkililerinin de kendisine eşlik ettiği ziyarette köy muhtarı ve vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Tanrısever, sel afetinin hasar verdiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Tanrısever, sel nedeniyle ev, araç ve tarım arazilerinin zarar gördüğü Pirahmet köyünde vatandaşların taleplerini dinleyip yetkililerden bilgi alarak afetin izlerinin biran önce silinmesi ve gerekenlerin en kısa zamanda yapılması talimatını verdi.

Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmaması için ne yapılması gerektiği üzerine çalışma yapacaklarını belirten Vali Tanrısever, sel nedeniyle kapanan sulama kanalları ve foseptik sorununun en kısa önce çözüleceğini söyledi.

"Devlet olarak biz elimizden geleni yapacağız, siz de vatandaş olarak siz tedbirlerinizi alacaksınız ve bu işi ortaklaşa çözeceğiz" ifadelerini kullanan Vali Tanrısever, "Muhtarın erken haber vermesi bizi daha beter durumdan korudu. Muhtarımın şahsında tüm köye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden saklasın. Bu tür afetlerin yaşanmaması için devlet-millet el ele verip çalışacağız" dedi.

Pirahmet köyünün ardından Tekke Beldesine geçerek burada tıkanan menfezleri inceleyen Vali Tanrısever, program sonunda yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz hafta Tekke Beldesi ile Pirahmet Köylerinde yoğun yağışların ardından oluşan sel felaketinin izlerini yerinde inceledik. Gördüğümüz kadarıyla Karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz ve İl Özel İdaremiz selin ardından hemen müdahale etmişler. Herhangi bir can kaybımız olmadı. İki otomobilde hasar oluşmuş, iki eve de su girmiş. Onun dışında çok ciddi bir hasar olmaması sevindirici. Bundan sonra bu tür olağanüstü yağışlarda vatandaşların can ve mal kaybının olmaması için alınması gereken tedbirleri yerinde gördük. Vatandaşlarımızla birlikte kurumlarımızın tamamıyla bir daha böyle olayların, afetlerin yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Alper Tanrısever, Gümüşhane, Çevre, Doğal Afetler, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Tanrısever'den Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde sel incelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:24 Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 17:42:33. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Tanrısever'den Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde sel incelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement