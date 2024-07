Güncel

Vali Tanrısever'den Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde sel incelemesi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, izin dönüşü geçtiğimiz hafta gerçekleşen sel felaketinden etkilenen Pirahmet Köyü ve Tekke Beldesinde incelemelerde bulundu.

Karayolları, DSİ ve İl Özel İdaresi yetkililerinin de kendisine eşlik ettiği ziyarette köy muhtarı ve vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Tanrısever, sel afetinin hasar verdiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Tanrısever, sel nedeniyle ev, araç ve tarım arazilerinin zarar gördüğü Pirahmet köyünde vatandaşların taleplerini dinleyip yetkililerden bilgi alarak afetin izlerinin biran önce silinmesi ve gerekenlerin en kısa zamanda yapılması talimatını verdi.

Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmaması için ne yapılması gerektiği üzerine çalışma yapacaklarını belirten Vali Tanrısever, sel nedeniyle kapanan sulama kanalları ve foseptik sorununun en kısa önce çözüleceğini söyledi.

"Devlet olarak biz elimizden geleni yapacağız, siz de vatandaş olarak siz tedbirlerinizi alacaksınız ve bu işi ortaklaşa çözeceğiz" ifadelerini kullanan Vali Tanrısever, "Muhtarın erken haber vermesi bizi daha beter durumdan korudu. Muhtarımın şahsında tüm köye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden saklasın. Bu tür afetlerin yaşanmaması için devlet-millet el ele verip çalışacağız" dedi.

Pirahmet köyünün ardından Tekke Beldesine geçerek burada tıkanan menfezleri inceleyen Vali Tanrısever, program sonunda yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz hafta Tekke Beldesi ile Pirahmet Köylerinde yoğun yağışların ardından oluşan sel felaketinin izlerini yerinde inceledik. Gördüğümüz kadarıyla Karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz ve İl Özel İdaremiz selin ardından hemen müdahale etmişler. Herhangi bir can kaybımız olmadı. İki otomobilde hasar oluşmuş, iki eve de su girmiş. Onun dışında çok ciddi bir hasar olmaması sevindirici. Bundan sonra bu tür olağanüstü yağışlarda vatandaşların can ve mal kaybının olmaması için alınması gereken tedbirleri yerinde gördük. Vatandaşlarımızla birlikte kurumlarımızın tamamıyla bir daha böyle olayların, afetlerin yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.