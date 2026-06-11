Van-Bahçesaray Yolu Tekrar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van-Bahçesaray Yolu Tekrar Açıldı

Van-Bahçesaray Yolu Tekrar Açıldı
11.06.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riski nedeniyle 5,5 ay kapalı kaldıktan sonra kontrollü açıldı.

GEÇEN yıl aralık ayında yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan, 23 Mayıs'ta ise fiziki olarak açılan Van-Bahçesaray kara yolu, Çığ Komisyonu'nun incelemeleri sonucunda araç geçişlerine de kontrollü olarak açıldı. Kamyonet sürücüsü Ramazan Uçak (45), 5,5 ay sonra yolun yeniden ulaşıma açılmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, yetkililerden kalıcı çözüm olarak tünel yapılmasını istedi.

Yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Van-Bahçesaray kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında ulaşıma kapatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri mayıs ayında bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarına başladı. Yer yer 5 metreyi aşan kar kütlelerinin temizlenmesinin ardından yol, 23 Mayıs'ta fiziki olarak ulaşıma açıldı. Ancak güzergahta çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan Çığ Komisyonu'nun bölgede yaptığı incelemeler sonucu hazırlanan rapor, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne sunuldu. Raporda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda yolun sabah saat 06.00 ile akşam 20.00 arasında kontrollü olarak araç trafiğine açılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri de olası risklere karşı güzergahta önlem aldı.

'TÜNEL İSTİYORUZ'

Bahçesaray'a giden kamyonetin sürücüsü Ramazan Uçak, yolun her yıl yaklaşık 6 ay ulaşıma kapandığını belirterek, "Van-Bahçesaray kara yolu yılın yaklaşık 6 ayı ulaşıma kapalı oluyor. Yol kapandığında ilçe halkı büyük mağduriyet yaşıyor. Kış aylarında ihtiyaçlar Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden karşılanıyor. Ancak bu güzergahta gidiş-dönüş yaklaşık 12 saat sürüyor ve maliyeti 10-15 bin lirayı buluyor. Çatak ile Bahçesaray arasındaki mesafe 70 kilometre. Yolun kapanmasıyla ticaretimiz de duruyor. İlçede yaşayanlar hayvanları için yem bulmakta zorlanıyor. Kışın hayat neredeyse durma noktasına geliyor. Bu nedenle yetkililerden kalıcı çözüm olarak tünel yapılmasını istiyoruz. Aksi halde insanlar ilçeyi terk etmek zorunda kalabilir. Yolun açılmasına da çok sevindik" dedi.

'5,5 AY SONRA YOLUMUZ AÇILDI'

Bahçesaray'da yaşayan Garip Yücel (45) ise yolun açılmasına sevindiklerini belirterek, "Çok şükür 5,5 ay sonra yolumuz açıldı. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ancak her yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için yetkililerden tünel yapılmasını istiyoruz. Bu yol için kalıcı bir çözüm üretilmezse aynı sorunları yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van-Bahçesaray Yolu Tekrar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fiyatını duyan bir daha baktı Trump’ın hatıra parası servet değerinde Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı

09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
07:06
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı
06:56
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
06:39
İran’dan ABD’ye ağır misilleme Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
İran'dan ABD'ye ağır misilleme! Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
06:16
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 10:19:46. #7.12#
SON DAKİKA: Van-Bahçesaray Yolu Tekrar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.