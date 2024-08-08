Van\'da dağa kaçırılan çocuklar için eylem yapan aileler 85. haftada da DEM Parti il binası önünde

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VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 85'inci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin ( DEM Parti ) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı. Eyleme katılan Necmettin Biçer, kızı Gülcan'ın 2016 yılında Adana 'da dağa kaçırıldığını, o günden bu yana haber alamadığını belirterek, 'Teslim ol' çağrısı yaptı.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 85'inci haftada da sürüyor. İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, sloganları attı. DEM Parti il binası önünde açılan müzik sesine, aileler slogan atarak tepkilerini dile getirdi. Polis, bina önünde önlem aldı.

'ZAMAN KAYBETMEDEN GELİN'

Eyleme katılan Necmettin Biçer, dağdaki kızına 'teslim ol' çağırısı yaptı. Biçer, "2019'dan bu yana Diyarbakır ve Van'da evlat eylemini sürdüren bir babayım. O tarihten bu yana Doğu ve Güneydoğu'daki bazı anne ve babalar çocukları için eylem başlattı. Ben de o babalardan biriyim. 2019'dan bu yana 56 evlat, ailelerine kavuştu. Dağda bulunan bütün gençlere seslenmek istiyorum. 'Zaman kaybetmeden gelin, güvenlik güçlerine teslim olun, yüce Türk adaletine sığının.' Gelen çocuklarımızın hepsi ailelerinin yanında. Kimi evlendi, kimi de iş sahibi oldu. Buradan kızıma da seslenmek istiyorum. Kızım zaman kaybetmeden gel, teslim ol. Sizi korkutuyorlar. Gelirsen asker şunu yapar, bunu yapar diyorlar. Öyle bir şey yok, kızım. Kesinlikle yalandır. Gelen çocukların hepsi şu an ailelerin yanında" dedi.

'56 EVLADIMIZ AİLESİNE KAVUŞTU'

Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, 6 yıldır evlat eylemine katıldığını belirterek, "Burada evlat mücadelemizi veriyoruz. Hakkım olan kızımı istiyorum. Allah'ın izniyle zafer bizim olacak. Dün de bir evladımız terörün pençesinden kurtuldu. Şu ana kadar 56 evladımız teslim olup, ailelerine kavuştu. Bugün çok sevinçliyim. Ha benim evladım, ha başka annenin evladı hiç fark etmez. Rabbim bizim hakkımızı HDP ve PKK'ya bırakmasın. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu kapıdan ayrılmayacağız, HDP ve PKK'dan korkmayacağız. Diyorlar; Kürt'ün hakkını savunuyoruz. Yalan konuşuyorlar. Bunun Kürtlükle bir alakası yok. Ben de Kürdüm, Kürtlüğümle gurur duyuyorum. Benim hakkımı bu şekilde savunmasınlar. 13 yıldır benim kızım dağda, mağaralarda yaşıyor. Aç mı, susuz mu? Onu da bilemiyoruz" diye konuştu.