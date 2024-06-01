Van'da Dünya Kahvaltı Günü için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Van'da Dünya Kahvaltı Günü için hazırlıklar tamamlandı

Van\'da Dünya Kahvaltı Günü için hazırlıklar tamamlandı

Van'da her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan Dünya Kahvaltı Günü için hazırlıklar tamamlandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek etkinlikte, katılımcılara Van kahvaltısında bulunan ürünler ikram edilecek. Etkinlikte ayrıca inci kefali göçü de izlenebilecek. Van kahvaltısının önemi ve çeşitliliği ülke sınırlarını aşmış durumda ve her yıl birçok turist kahvaltı için Van'a geliyor.

01.06.2024 13:21
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Van'da kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamamlandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) girişimleri sonucu 10 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı kentte, "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerle kutlanacak.

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda düzenlenecek programda Van TSO tarafından katılımcılara Van kahvaltısında bulunan ürünlerden ikram edilecek.

Semaverlerin yakılacağı, geniş kahvaltı sofralarının kurulacağı ve gösterilerin sunulacağı etkinlikte, katılımcılar inci kefali göçünü de izleyebilecek.

Kentin en önemli kültürel miraslarından olan, Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi"ne sahip Van kahvaltısında, endemik otlarla yapılan peynir, karakovan balı, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", tereyağı ve öğütülmüş buğdayla yapılan "kavut" gibi birçok ürün bulunuyor.

"Kahvaltımızı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Van TSO Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, kentte her yıl Dünya Kahvaltı Günü'nün kutlanmasının bir markalaşma başarısı olduğunu söyledi.

Van'da 2014'te "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını hatırlatan Takva, şöyle konuştu:

"10 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla önemli bir başarıya imza atarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Daha sonra Birleşmiş Milletler ve TBMM'ye her yıl haziranın ilk pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü olarak ilan edilmesi konusunda başvuruda bulunmuştuk. Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlarımız, bu önemli günü sosyal medya hesaplarından paylaşarak, fotoğraflarla kutladı."

Dünya Kahvaltı Günü'nün bu yıl beşincisinin düzenleneceğini belirten Takva, "Dışişleri Bakanlığı yetkililerimiz her yıl yurt dışındaki temsilciliklerinde Van Kahvaltısı ve Türk mutfağını uluslararası düzeyde tanıtma çabası içerisindeler. Kahvaltı çeşitlerinde Van yöresine ait 16 tane üründen 8 tanesi tescilli ve tescil bekleyen birçok ürünümüz de var. Bu yıl etkinliği Erciş ilçesinde düzenleyeceğiz. Buradaki amaç İnci Kefali'nin göçüne dikkati çekmek. Doğa harikası göçü katılımcılarla izleyeceğiz ve oradaki balıkların korunmasına ilişkin mesajı da bu önemli gün vesilesiyle vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Orijinal kahvaltımız için ülkenin bir dört yanından misafirler geliyor"

Kahvaltı salonu işletmecisi Fariz Gül, tescilli ürünleriyle Van Kahvaltısının kendine has bir öğün olduğunu belirtti.

Van kahvaltısı için turların düzenlendiğini anlatan Gül, "Bu tatlar sadece yöre halkına hitap eden bir durum değil. Yöresel ve orijinal kahvaltımız için ülkenin dört bir yanından misafirler geliyor. Bunun yanında Irak, İran ve Azerbaycan'dan gelen birçok turist kafilesi bulunuyor. Haziranda yapılan etkinliklerle her yerde isminin duyulduğu kahvaltımızın tanıtılmasına biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İşletmeci Metin Karasu ise "Van kahvaltısının çeşit bolluğu ve kalitesi ülke sınırlarını aştı. Yerli ve yabancıların ilgi odağı oldu. Ülkenin dört bir yanından kahvaltı için seyahat eden misafirlerimiz var. Kahvaltımız hem kent hem de turizm sektörü için çok önemli bir değer. Bundan dolayı da her yıl kutladığımız etkinliğimizi bu yılda 'Kahvaltı Van'da yapılır, kahvaltı Van'da güzel' yapmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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