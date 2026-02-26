Van'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil! - Son Dakika
Van'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil!

Van\'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil!
26.02.2026 21:59
Van'da etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle 27 Şubat Cuma günü tüm okullar tatil edildi.

VAN'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte başlayan kar yağışı, özellikle şehir merkezinde etkisini gösterdi. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerde karla birlikte tipi de etkili oldu. İftar sonrası dışarı çıkan vatandaşlar, yağan kar altında yürüyüş yaptı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 Şubat Cuma günü tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27.02.2026 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur." denildi.

Kaynak: DHA

Van'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil!

Van'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil!
