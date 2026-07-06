Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Van\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
06.07.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

VAN'ın Edremit ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolu Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Hakkari yönünden Van'a giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 65 EY 983 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Edremit, Güncel, Yaşam, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp
Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü’nde vatandaşlarla buluştu AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 17:26:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.