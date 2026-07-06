Van\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

VAN'ın Edremit ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolu Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Hakkari yönünden Van'a giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 65 EY 983 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.