Van Gölü mavi bayraklı plajıyla tatilcileri ağırlıyor - Son Dakika
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Van Gölü mavi bayraklı plajıyla tatilcileri ağırlıyor

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Van'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30-35 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü'ndeki Mollakasım Plajı, berraklığıyla ünlü sahilleri aratmıyor.

06.08.2024 11:40
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Van Gölü mavi bayraklı plajıyla tatilcileri ağırlıyor

VAN - Van'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30-35 dereceyi bulmasıyla dolup taştı.

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü'ndeki Mollakasım Plajı, berraklığıyla ünlü sahilleri aratmıyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Mollakasım Plajı'nda yazın son ayında yoğunluk yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30-35 dereceyi bulduğu Van'daki yerli ve yabancı turistler, göle girerek serinledi.

"Bu güzelliği temiz bırakmak lazım"

İHA muhabirine konuşan Serdar Kaya, Hakkari'den tatil için Van'a geldiğini belirtti. Suyun çok berrak ve temiz olduğunu ifade eden Kaya, "İnsanlar burayı beğeniyor. Su temiz ve güzel. Bu güzelliği temiz bırakmak lazım. Geldiklerinde nasıl bulduysalar, öyle bıraksınlar" dedi.

Van Gölü sahillerinin Akdeniz ve Ege ile yarışacak düzeyde olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş ise "Maalesef biraz bakımsız kalmış. Bakıma ihtiyacı var. Van'ın gözbebeği parkımızın içindeki ağaçlar ise kurumuş. Yazık günah" diye konuştu.

Aileleriyle birlikte plaja geldiklerini dile getiren çocuklar da tüm gün yüzerek suyun keyfini çıkardıklarını belirterek, Van Gölü'nde yüzmeyi herkese tavsiye etti.

(YLM-MSA-Y)

Van Gölü mavi bayraklı plajıyla tatilcileri ağırlıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü mavi bayraklı plajıyla tatilcileri ağırlıyor - Son Dakika

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