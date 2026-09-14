Van, Hakkari, Bitlis ve Muş\'ta yeni eğitim yılı ilk ders ziliyle başladı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

Van'da 13 bin 211 derslikte 17 bin 718 öğretmen yeni dönemde öğrencilerle buluştu.

Hatuniye İlköğretim Okulunda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öğretmenlerin gelecek nesilleri yetiştirmek için fedakarca görev yaptığını belirten Balcı, her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını ve onları desteklediklerini ifade etti.

Kent genelinde gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına değinen Balcı, "Devletin ve milletin bütün imkanlarını eğitime sunmaya devam ediyoruz. Eğitim altyapısını iyileştirmeye çalışıyoruz. Aslında eğitim altyapısını iyileştirmeye çalışmak şehri geleceğe hazırlamak, çocukların hayallerini gerçekleştirilmesine katkı sağlamak demek. Yeni eğitim öğretim yılının şehrimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, Vanlı annelere, babalara, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilere kazasız belasız, sevgiyle, başarılarla dolu güzel bir eğitim öğretim yılı diliyoruz." diye konuştu.

Ardından ilk ders zilini çalan Balcı, protokol üyeleriyle sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Törene kaymakamlar, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Bitlis

Kentte yaz tatilinin sona ermesiyle 739 okulda 6 bin 453 öğretmen ve 92 bin 955 öğrenci ders başı yaptı.

Kurtuluş Özgür Kaya Taşdelen Ortaokulunda öğrenciler, sınıflarına geçerek yeni döneme başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, kent genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin 739 okulda devam edeceğini belirtti.

Hakkari

Kentte 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrenci ve 4 bin 522 öğretmen yeni dönemin heyecanını yaşadı.

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla merkeze bağlı Akçalı köyünde yeni yapılan 16 derslikli ilk ve ortaokulun açılış töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, folklor gösterisi sundu.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni bir eğitim kurumunu hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Taşyapan, şunları kaydetti:

"Eğitimin ana direği öğretmenlerimizdir. Okulun, çevrenin eğitim şartlarına uygun şekilde modern imkanlarla donatılmış olması da eğitime en büyük katkılardan birisidir. Bugün Akçalı'da okulumuzu tamamlayıp öğrencilerimizin hizmetine açtık. İnşallah bu okullardan ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa faydalı gençler yetişecektir. Okullarımızda güvenliğin artırılması, güvenlik birimleriyle okullarımız arasında doğrudan irtibatın kurulması, okul binası ve çevresinde gerekli tedbirlerin alınması ve daha birçok yeniliği bu sene inşallah beraber uygulayacağız."

Çocuklar konusunda ailelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Taşyapan, kentte son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde sınıf mevcutlarının 22'ye kadar gerilediğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Taşyapan, protokol üyeleri ve öğrencilerle okulun açılışını yaparak ilk ders zilini çaldı, sınıfları gezdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, muhtarlar, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türk Telekom İlkokulunun bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler şiir okudu, 8. sınıf öğrencileri ise okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, kentte genç nüfusun fazla olduğunu belirterek, gençleri eğitim hayatına kazandırmanın ve iyi yetiştirmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Gençleri okumaya sevk etmekten başka bir çarelerinin olmadığını her fırsatta dile getirdiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu sadece Muşlu yavrularımızın geleceği açısından değil, ülke için de büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz gelecekte ülkenin farklı alanlarında önemli görevler üstlenecek Bugünün öğrencileri yarının idarecileri, mühendisleri, müdürleri, kaymakamları, valileri, hakimleri ve savcıları olacaklar. Dolayısıyla onları ne kadar iyi yetiştirirsek ülkemizin geleceğini o kadar güçlü bir şekilde teminat altına almış oluruz."

Çakır, "Çocuklarımızın eğitiminde sanatın, sporun, kültürün ve sosyal faaliyetlerin öneminin farkındayız. Muş olarak çocuklarımızın okul sporlarıyla buluşmasında, diğer kültürel ve sanatsal faaliyetler konusunda Türkiye'nin en yoğun illeri arasında olmamızdan büyük gurur duyuyoruz. Bu anlamda yakalamış olduğumuz çizgiyi inşallah devam ettireceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk ders zilini öğrencilerle çalan Vali Çakır, beraberindekilerle sınıfları gezerek öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Programa, Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Vali Yardımcısı Metin Baskın, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kenan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.